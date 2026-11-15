Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp: 60 năm bền bỉ kiến tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp đất nước

Ngày 14/11, tại Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (7/4/1966 - 7/4/2026) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Sáu thập kỷ là chặng đường ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo và năng lực thích ứng trước sự chuyển dịch của nền công nghiệp.

Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Sỹ Quyết.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương; đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng các thế hệ cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động và đông đảo học sinh, sinh viên nhà trường.

6 thập kỷ xây dựng nền tảng, khẳng định vị thế

Thành lập ngày 7/4/1966 với tên gọi ban đầu là Trường Công nhân Kỹ thuật II, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã trải qua hành trình 60 năm gắn bó với sự nghiệp đào tạo nhân lực kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế, công nghiệp của đất nước.

Từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều giai đoạn phát triển với không ít khó khăn, nhà trường từng bước xây dựng đội ngũ, hoàn thiện cơ sở đào tạo, đổi mới chương trình và phương thức giảng dạy. Qua mỗi chặng đường, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực lại đặt ra những nhiệm vụ mới, đòi hỏi nhà trường không ngừng thay đổi để theo kịp sự phát triển của sản xuất và thị trường lao động.

Trong suốt 60 năm, nhà trường đã đào tạo hơn 100.000 nhân lực cho đất nước. Đằng sau con số ấy là hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, những người đã và đang tham gia vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là dấu ấn thể hiện đóng góp bền bỉ của nhà trường đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành Công Thương và nền công nghiệp Việt Nam.

Đồng chí Phan Văn Bản phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Sỹ Quyết.

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển là tháng 3/2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo và hoàn thiện các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đến nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp là một trong 10 trường cao đẳng chất lượng cao trên toàn quốc và là một trong 12 trường cao đẳng được Chính phủ lựa chọn thực hiện chức năng trung tâm vùng về đào tạo và thực hành chất lượng cao.

Những kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp mà còn đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong việc phát triển năng lực đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào quá trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Hiện nhà trường đang tuyển sinh, đào tạo 58 ngành, nghề trình độ cao đẳng và trung cấp thuộc các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ và thẩm mỹ, với quy mô hơn 8.000 học sinh, sinh viên.

Đáng chú ý, trong hệ thống ngành, nghề đào tạo có 3 ngành, nghề trọng điểm quốc tế, 1 nghề trọng điểm khu vực và 3 nghề trọng điểm quốc gia. Bên cạnh đó, 5 ngành đào tạo trình độ cao đẳng đã được công nhận đạt kiểm định đánh giá ngoài chương trình đào tạo.

Những con số này cho thấy quy mô và sự đa dạng trong hoạt động đào tạo của nhà trường, đồng thời phản ánh định hướng phát triển theo hướng chuyên sâu, chú trọng chuẩn hóa chất lượng và nâng cao năng lực nghề nghiệp cho người học.

Chuyển hướng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực công nghiệp mới

Trong bối cảnh nền công nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa và ứng dụng công nghệ cao, yêu cầu đối với nguồn nhân lực không còn dừng lại ở kỹ năng vận hành thiết bị hay thực hiện những công việc mang tính chuyên môn đơn lẻ. Người lao động cần có khả năng tiếp cận công nghệ mới, thích ứng với môi trường sản xuất thông minh và liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

Nhận diện rõ xu hướng đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đang từng bước điều chỉnh cơ cấu ngành, nghề đào tạo, gắn chương trình giảng dạy với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Tháng 8/2026, nhà trường được Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) giao đào tạo 4 ngành mới, gồm: Công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Logistics và Kỹ thuật chế biến món ăn.

Việc bổ sung các ngành đào tạo mới cho thấy sự chủ động của nhà trường trước những thay đổi về cơ cấu nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và dịch vụ đang có nhu cầu ngày càng cao. Đây cũng là bước đi nhằm mở rộng cơ hội học tập, lựa chọn nghề nghiệp cho người học, đồng thời tăng khả năng đáp ứng yêu cầu nhân lực của nền kinh tế.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Văn Bản trao Cờ Đơn vị xuất sắc trong phòng trào thi đua năm học 2025 - 2026 cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. Ảnh: Sỹ Quyết.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp là sự gắn kết với doanh nghiệp. Thay vì chỉ giới hạn hoạt động đào tạo trong phạm vi nhà trường, mô hình hợp tác “Nhà trường - Doanh nghiệp” và “Nhà trường - Nhà trường - Doanh nghiệp” được triển khai, tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế, nâng cao kỹ năng và từng bước làm quen với yêu cầu của thị trường lao động.

Đến nay, nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với gần 100 tập đoàn, doanh nghiệp, học viện và trường đại học. Mạng lưới hợp tác này không chỉ góp phần mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm sản xuất mà còn tạo cầu nối giữa chương trình đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Hiệu quả của định hướng đào tạo gắn với thực tiễn được thể hiện qua tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ sinh viên cao đẳng tốt nghiệp có việc làm đạt 98%, trong khi tỷ lệ này ở học sinh trung cấp đạt 96%.

Đây là kết quả đáng chú ý, phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của người học sau đào tạo, đồng thời cho thấy vai trò của việc tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong giải quyết bài toán nhân lực.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao phải đi cùng yêu cầu phát triển công nghiệp

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà các thế hệ cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển.

Theo đồng chí Phan Văn Bản, ngành Công Thương đang trong quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ, với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp bán dẫn, tự động hóa, chuyển đổi năng lượng và sản xuất thông minh. Quá trình này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về kỹ năng nghề, khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng với những thay đổi của sản xuất hiện đại.

Đồng chí Mai Sơn cùng các đại biểu tặng hoa Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. Ảnh: Sỹ Quyết.

Trong bối cảnh đó, nhà trường cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tập trung phát triển các ngành, nghề đào tạo gắn với chiến lược phát triển công nghiệp của đất nước; chủ động nghiên cứu, dự báo nhu cầu nhân lực để thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục ngành, nghề đào tạo.

Đặc biệt, cần ưu tiên phát triển những ngành, nghề kỹ thuật có nhu cầu cao, phục vụ công nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực công nghệ mới. Việc mở ngành, nghề đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường lao động, phù hợp với năng lực đào tạo và khả năng đầu tư của nhà trường, bảo đảm hiệu quả, bền vững, tránh chạy theo phong trào.

Một yêu cầu quan trọng khác được đặt ra là đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo, chuyển từ tư duy đào tạo theo khả năng sẵn có của nhà trường sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Theo đó, cần tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp, phát triển mô hình đào tạo tại doanh nghiệp, tăng thời lượng thực hành, thực tập và trải nghiệm sản xuất cho học sinh, sinh viên.

Cùng với đổi mới chương trình và phương thức đào tạo, nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, coi đây là những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đội ngũ nhà giáo cũng cần được quan tâm phát triển thông qua kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực có chất lượng; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, năng lực sư phạm và khả năng tiếp cận công nghệ mới.

Những định hướng này cho thấy yêu cầu đối với một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao không chỉ nằm ở quy mô tuyển sinh hay số lượng ngành đào tạo, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra nguồn nhân lực thực sự đáp ứng được sự vận động của nền sản xuất.

Dấu mốc ghi nhận, động lực cho chặng đường phát triển mới

Điểm nhấn tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ - danh hiệu dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Văn Bản đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho nhà trường. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong tổ chức hoạt động đào tạo, xây dựng đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tập thể nhà trường.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh đã tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường. Bộ Công Thương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Sáu mươi năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại những thành quả đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, nhưng cũng là thời điểm để một cơ sở đào tạo nhìn rõ hơn những yêu cầu phía trước. Khi công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh đang mở ra những không gian phát triển mới, vai trò của giáo dục nghề nghiệp ngày càng trở nên quan trọng.

Với nền tảng được xây dựng qua sáu thập kỷ, cùng định hướng đổi mới chương trình, mở rộng hợp tác doanh nghiệp và phát triển các ngành đào tạo đón đầu công nghệ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đang đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Giá trị của hành trình 60 năm không chỉ được đo bằng những danh hiệu hay thành tích đã đạt được, mà còn được thể hiện qua từng thế hệ người học trưởng thành, tham gia vào thị trường lao động và đóng góp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đó cũng chính là nền tảng để nhà trường tiếp tục thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đồng hành cùng sự phát triển của ngành Công Thương và nền công nghiệp đất nước trong giai đoạn mới.