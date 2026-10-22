Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang trao bằng tốt nghiệp cho 302 học sinh

Sáng 22-10, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho 302 học sinh hệ trung cấp khóa 18 và các khóa trước. Trong đó, có 296 học sinh khóa 18 và 6 học sinh khóa 17.

Ban Giám hiệu nhà trường và các đại biểu dự lễ.

Hệ trung cấp khóa 18 có 632 học sinh theo học tại 20 lớp. Trong đợt thi và xét công nhận tốt nghiệp ngày 15-9-2026, có 370 học sinh đăng ký, trong đó 302 học sinh được công nhận tốt nghiệp. Kết quả, có 1 học sinh xếp loại xuất sắc, 57 học sinh loại giỏi, 187 học sinh loại khá và 57 học sinh loại trung bình. Dịp này, nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng cho 2 tập thể lớp tiêu biểu và các sinh viên xếp loại xuất sắc, giỏi.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang trao bằng tốt nghiệp cho học sinh.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang trao giấy khen cho tập thể xuất sắc.

Ban Giám hiệu nhà trường trao giấy khen và phần thưởng cho học sinh xếp loại xuất sắc.

Phó Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho học sinh xếp loại giỏi.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang hiện có hơn 3.000 học sinh, sinh viên theo học 20 nghề trình độ trung cấp, cao đẳng. Trong đó, có 7 nghề trọng điểm, gồm 4 nghề cấp độ quốc tế, 2 nghề cấp độ khu vực ASEAN và 1 nghề cấp độ quốc gia. Trong quá trình đào tạo, nhà trường chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, gắn đào tạo với yêu cầu thực tế của thị trường lao động, góp phần nâng cao cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.