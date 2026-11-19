Sáng 19-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tổ chức tọa đàm kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo nhà trường đọc thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ôn lại truyền thống tốt đẹp của nghề giáo; đồng thời thông tin về định hướng phát triển của trường trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thanh Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động nhà trường trong công tác đào tạo, góp phần cung ứng nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, trường được định hướng trở thành 1 trong 30 trường nghề mũi nhọn quốc gia; đồng thời, chuẩn bị thực hiện chủ trương tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Trong giai đoạn phát triển mới, nhà trường cần chủ động dự báo, đón đầu nhu cầu nhân lực của tỉnh; bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để xác định ngành, nghề và quy mô đào tạo phù hợp. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, lấy người học và năng lực nghề nghiệp làm trung tâm; tăng cường thực hành, rèn luyện tác phong, kỷ luật và ý thức an toàn lao động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cũng đề nghị nhà trường đẩy mạnh hợp tác thực chất với doanh nghiệp; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có năng lực, tâm huyết; tạo điều kiện để nhà giáo cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, tiếp cận công nghệ mới và thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo có trọng tâm, gắn với các ngành nghề thế mạnh và nhu cầu thực tế; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị, đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao bằng khen của UBND tỉnh cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang vì có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026 của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng. Trường có 17 cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao kỷ niệm chương của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa tri ân các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của trường.