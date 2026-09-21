Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II ra mắt văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm học sinh, sinh viên

Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C11 chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được chuyển từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C11 cho hay, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được chuyển từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an, trực tiếp là Cục C11 là một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự mở rộng sứ mệnh đào tạo nghề gắn liền với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trước đây, Nhà trường hiện nay còn phải thực hiện thêm một nhiệm vụ vô cùng cao cả và nhân văn, đó là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 3 nhóm đối tượng đặc thù.

Đó là: Công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân trở về địa phương; người đã chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người cai nghiện, sau cai nghiện ma túy cần được trang bị kỹ năng nghề nghiệp để tự tin làm chủ bản thân, tránh xa cạm bẫy xã hội.

"Nhà trường chính là bến đỗ bình yên nhưng cũng đầy tôi luyện, giúp các em biến những trang đời từng gập ghềnh thành động lực mạnh mẽ để vươn lên", Trung tướng Trần Văn Thiện phát biểu.

Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C11 phát biểu tại buổi lễ.

Theo Trung tướng Trần Văn Thiện đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo; giảm lý thuyết, tăng thời lượng thực hành; chuyển từ đào tạo "những gì nhà trường có" sang đào tạo "những gì xã hội và doanh nghiệp cần". Bên cạnh đó, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động và doanh nghiệp, chú trọng phát triển các ngành nghề kỹ thuật mũi nhọn, có giá trị gia tăng cao.

Cũng theo Trung tướng Trần Văn Thiện, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II phải xây dựng môi trường nhân văn bởi nhóm học viên đặc thù trên có tâm lý, nền tảng nhận thức và hoàn cảnh sống rất riêng biệt. Chương trình đào tạo linh hoạt, cần kết hợp chặt chẽ giữa việc đào tạo dạy nghề với giáo dục kỹ năng sống, tâm lý - dạy làm người - tư vấn tâm lý - tư vấn hướng nghiệp sát thực tế, tạo nên một không gian lành mạnh, không kỳ thị, không phân biệt đối xử; mỗi học viên đều cảm nhận được trường học chính là ngôi nhà thứ hai của mình.

Cục trưởng Cục C11 yêu cầu Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II mở rộng mô hình đào tạo gắn với thực tế, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để bảo đảm 100% học viên sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định và được làm việc ngay để tự chủ tài chính và tái hòa nhập bền vững. Người học ra trường có việc làm ổn định sẽ hạn chế tối đa nguy cơ tái phạm tội và tái nghiện ma túy, mang lại bình yên cho từng gia đình và toàn xã hội.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II chính thức thuộc Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự ra mắt văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm học sinh, sinh viên.

Tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Lãnh đạo Cục C11 tại buổi lễ khai giảng năm học mới, về việc tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm bền vững cho nhóm đối tượng đặc thù, trường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực thực hiện với các bên liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp, để thực hiện hiệu quả mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung vào nhóm đối tượng đặc thù. Đối với nhóm đối tượng đặc thù, một nghề nghiệp ổn định không chỉ tạo ra thu nhập. Nghề nghiệp còn tạo ra sự tự tin, tạo ra cơ hội làm lại, tạo ra khả năng đứng vững bằng chính sức lao động của mình. Do vậy, trường không chỉ là dạy cho người học một nghề, mà còn phải giúp người học có kỹ năng, có kỷ luật, có trách nhiệm và có khả năng tự lập bằng chính sức lao động của mình. Văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên, nhóm đối tượng đặc thù được xác định giữ vai trò quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ này.

"Nhà trường xác định việc làm cho người học, nhóm đối tượng đặc thù là một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển mới của nhà trường. Bởi vậy, trường đã thực hiện phương châm "Tuyển sinh gắn với tuyển dụng", đảm bảo mô hình của nhà trường "Đào tạo - Kết nối việc làm - Hỗ trợ tái hòa nhập" nhằm đảm bảo được dù bất kỳ người học nào, xuất phát điểm như thế nào các em học sinh khi tốt nghiệp ra trường đều có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, có việc làm, tái hòa nhập bền vững", PGS.TS Bùi Văn Hưng khẳng định.