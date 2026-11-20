Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục C11 Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục C11 Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những thành quả mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II đã dày công xây dựng và vun đắp trong suốt chặng đường phát triển. Đồng thời, đồng chí gửi lời tri ân đến đội ngũ nhà giáo, những người luôn tận tụy, trách nhiệm trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đánh giá cao tinh thần nỗ lực, chủ động của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường trong công tác giáo dục nghề nghiệp; đặc biệt là hoạt động tư vấn, tổ chức đào tạo nghề và kết nối giải quyết việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long trao bằng tốt nghiệp cho các học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo.

Đồng chí cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của nhà trường trong công tác truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn và tạo nên thành công của các sự kiện.

Lãnh đạo Cục C11 trao tặng những phần quà động viên các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo nghề, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, qua đó mở rộng cơ hội việc làm và tạo sinh kế ổn định cho các nhóm đối tượng đặc thù.

Dịp này, Cục C11 đã trao tặng những phần quà động viên các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II cùng các thầy cô giáo tham quan các gian hàng, sản phẩm của nhà trường.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho các học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo, trong đó có những học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình nỗ lực, rèn luyện của các em, đồng thời mở ra chặng đường mới trên hành trình lập nghiệp.

Nhà trường cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và phong trào thi đua sáng tạo học liệu số - giáo án xanh.