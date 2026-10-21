Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II: Khai giảng khóa đào tạo nghề đầu tiên cho nhóm đối tượng đặc thù

Đến dự buổi lễ có Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Cục C11 - Bộ Công an); đại diện lãnh đạo Ban Giám đốc, Phòng nghiệp vụ một số Công an các tỉnh, thành phố phía Nam…

Quang cảnh buổi lễ khai giảng khóa đào tạo nghề đầu tiên cho nhóm đối tượng đặc thù.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Văn Thiện cho biết công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ, cũng như công tác tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù là những chủ trương mang ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Việc đào tạo nghề cho chiến sĩ CAND xuất ngũ là trách nhiệm và sự ghi nhận của Nhà nước và ngành đối với những đóng góp của các chiến sĩ. Đối với người chấp hành xong án phạt tù việc đào tạo nghề là chìa khóa quan trọng nhất để giúp xóa bỏ tự ti, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và nhanh chóng hòa nhập vững chắc vào đời sống xã hội.

Tham gia khóa học tại Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II, người học sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí trong quá trình học nghề và được nhà trường hỗ trợ tối đa khả năng tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành chương trình học.

Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II là đơn vị đầu tiên trong 3 Trường Cao đẳng nghề thuộc C11 tổ chức khai giảng đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù sau khi chuyển giao về Bộ Công an”, Trung tướng Trần Văn Thiện biểu dương, chúc mừng những kết quả đầu tiên rất quan trọng của Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II.

Trung tướng Trần Văn Thiện trao tặng quà cho các học viên.

Phát biểu khai giảng khóa đào tạo, PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II, chia sẻ sau khi được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an quản lý theo Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II nhanh chóng triển khai nhiệm vụ đào tạo nghề gắn với hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù, góp phần giúp người học ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện doanh nghiệp trao quyết định nhận học viên sau tốt nghiệp.

Nhà trường xác định đào tạo nghề không chỉ trang bị kỹ năng chuyên môn mà còn tạo điều kiện để người học phát huy năng lực, có việc làm, thu nhập ổn định. Đến nay, tổng số học viên tuyển sinh trong tháng 10/2026: 1.597 học viên/55 lớp, trong đó: Người hoàn thành nghĩa vụ CAND: 214/7 lớp; người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng: 98/3 lớp; người cai nghiện ma túy tại các cơ sở: 1.285/45 lớp.

Lãnh đạo Cục C11, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II cùng các đại biểu.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 19/10, nhà trường đã tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề cho 394 học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (TP Đồng Nai) và các Cơ sở cai nghiện ma túy số 4, số 5, số 6 (TP Hồ Chí Minh). Các nghề đào tạo gồm: kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt; điện công nghiệp; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; hàn; kỹ thuật xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy điều hòa… Thời gian đào tạo từ 2-5 tháng.

Lãnh đạo Cục C11 cùng các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu các kỹ thuật công nghệ của nhà trường.

Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II nỗ lực trao cơ hội nghề nghiệp, việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù hướng đến mục tiêu người học có nghề, có việc làm, có thu nhập ổn định; tạo điều kiện để họ tự tin tái hòa nhập cộng đồng, giảm nguy cơ tái phạm và xây dựng cuộc sống bền vững.