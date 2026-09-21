Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II kết nối việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù

Trung tướng Trần Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng C11, tham quan Văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng đặc thù

Văn phòng được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp học sinh, sinh viên tiếp cận thị trường lao động, kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, qua đó mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Văn phòng còn hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho nhóm đối tượng đặc thù.

Lễ ra mắt Văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng đặc thù.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trần Văn Thiện - Bí thư đảng uỷ, Cục Trưởng C11, Bộ Công an cho biết: Trong giai đoạn mới, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được giao thêm nhiệm vụ đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù.

Trung tướng Trần Văn Thiện - Bí thư đảng uỷ, Cục Trưởng C11, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Cụ thể, nhóm thứ nhất là công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đây là những người đã dành một phần tuổi trẻ để cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các em mang theo phẩm chất kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân để tiếp tục phát huy trên mặt trận kinh tế; được đào tạo để trở thành những người thợ lành nghề, những chuyên gia kỹ thuật có năng lực, góp phần xây dựng đất nước.

Nhóm thứ hai là người đã chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Đây là những người từng lầm lỡ, đang cần một công việc, một nghề nghiệp ổn định và một con đường hướng về tương lai để làm lại cuộc đời.

Nhóm thứ ba là người sau cai nghiện ma túy trở về cộng đồng. Đây là những trường hợp cần được trang bị kỹ năng nghề nghiệp để tự tin, làm chủ bản thân, ổn định cuộc sống và tránh xa những cạm bẫy của xã hội.

"Nhà trường chính là một bến đỗ bình yên, nhưng cũng là môi trường rèn luyện, giúp các em biến những trang đời từng gập ghềnh thành động lực mạnh mẽ để vươn lên", Trung tướng Trần Văn Thiện nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Trung tướng Trần Văn Thiện đề nghị Ban Giám hiệu, đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần kỷ cương, tình thương và trách nhiệm; tập trung đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và tăng cường hợp tác, kết nối với doanh nghiệp.

Các đại biểu tham quan một số khoa đào tạo tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Cục Trưởng C11 nhấn mạnh yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt, tăng tính ứng dụng, thực hành; tăng thời lượng thực hành, giảm lý thuyết, chuyển từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo những gì xã hội và doanh nghiệp cần.

Nhà trường cần chủ động cập nhật các xu hướng công nghệ mới, bám sát nhu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp và phát triển các ngành nghề kỹ thuật mũi nhọn, có giá trị gia tăng cao.

Đối với các nhóm đối tượng đặc thù, Trung tướng Trần Văn Thiện lưu ý cần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, phù hợp với tâm lý, nhận thức và hoàn cảnh của từng người học.

"Đội ngũ cán bộ, nhà giáo cần nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo nghề với giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp và giáo dục nhân cách; tạo nên một không gian sư phạm lành mạnh, không kỳ thị, không phân biệt đối xử, để mỗi học viên đều cảm nhận nhà trường thực sự là ngôi nhà thứ hai của mình", Trung tướng Trần Văn Thiện nói.

PGS.TS Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II - phát biểu tại chương trình

PGS.TS Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, cho biết: "Đối với nhóm đối tượng đặc thù, một nghề nghiệp ổn định không chỉ tạo thu nhập mà còn mang lại sự tự tin, cơ hội làm lại cuộc đời và khả năng đứng vững bằng chính sức lao động của mình. Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II không chỉ dạy cho người học một nghề mà còn phải giúp người học có kỹ năng, có kỷ luật, có trách nhiệm và khả năng tự lập bằng chính sức lao động của mình".

Theo PGS.TS Bùi Văn Hưng, Văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng đặc thù được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối đào tạo với thị trường lao động. Nhà trường xác định việc làm cho người học, đặc biệt là nhóm đối tượng đặc thù, là một trong những trụ cột quan trọng trong quá trình phát triển mới. Theo đó, trường thực hiện phương châm "Tuyển sinh gắn với tuyển dụng", đảm bảo mô hình "Đào tạo - Kết nối việc làm - Hỗ trợ tái hòa nhập".

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt đối với Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khi nhà trường được chuyển về Bộ Công an quản lý, trực tiếp là Cục C11. Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ quan quản lý mà còn là bước ngoặt trong quá trình phát triển của nhà trường. Trong giai đoạn mới, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm và những kết quả đã đạt được; đồng thời chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ được giao trong hệ thống giáo dục và đào tạo thuộc Bộ Công an.