Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đào tạo nghề theo hướng 'cầm tay chỉ việc'

Cục trưởng Cục C11 - Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Thiện (giữa) trao quà cho các học viên là người vừa chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Quang Phương

Ngày 21/10, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (HVCT, thuộc Bộ Công an) tổ chức khai giảng khóa đào tạo nghề đầu tiên cho học viên thuộc hai đối tượng đặc thù: Người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng và người hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND). Đây là các học viên đến từ nhiều địa phương: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long… sẽ được đào tạo tập trung tại Trường.

PGS-TS Bùi Văn Hưng – Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: Sau khi được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an quản lý theo Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Trường nhanh chóng triển khai nhiệm vụ đào tạo nghề gắn với hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù, góp phần giúp người học ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Nhà trường xác định đào tạo nghề không chỉ trang bị kỹ năng chuyên môn mà còn tạo điều kiện để người học phát huy năng lực, có việc làm, thu nhập ổn định.

Đến nay, tổng số học viên tuyển sinh trong tháng 10/2026: 1.597 học viên/55 lớp, trong đó: Người hoàn thành nghĩa vụ CAND: 214/7 lớp; người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng: 98/3 lớp; người cai nghiện ma túy tại các cơ sở: 1.285/45 lớp.

Cục trưởng Cục C11 - Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Thiện phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Quang Phương

Phát biểu tại lễ khai giảng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) – Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Thiện, cho hay: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ, cũng như công tác tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù là những chủ trương mang ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Việc đào tạo nghề cho chiến sĩ CAND xuất ngũ là trách nhiệm và sự ghi nhận của Nhà nước và Ngành đối với những đóng góp của các chiến sĩ. Đối với người chấp hành xong án phạt tù việc đào tạo nghề là chìa khóa quan trọng nhất để giúp xóa bỏ tự ti, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và nhanh chóng hòa nhập vững chắc vào đời sống xã hội. Tham gia khóa học tại HVCT, người học sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí trong quá trình học nghề và được nhà trường hỗ trợ tối đa khả năng tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành chương trình học.

“Khóa đào tạo hôm nay là cụ thể hóa những định hướng, kế hoạch quan trọng của Bộ Công an và Cục C11 nhằm mang lại cơ hội lập thân, lập nghiệp thiết thực cho cả hai nhóm đối tượng trên”, Cục trưởng Cục C11 nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục C11 - Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Thiện (trái) trao đổi cùng lãnh đạo HVCT trước lễ khai giảng. Ảnh: Quang Phương

Từ ý nghĩa trên, Cục trưởng Cục C11 đề nghị Nhà trường bám sát chương trình, kế hoạch đào tạo, tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành, cầm tay chỉ việc, truyền thụ kỹ năng nghề, đồng hành, thấu hiểu, động viên tinh thần giúp học viên vững tin, kiên trì hoàn thành khóa học.

Đối với các chiến sĩ CAND hoàn thành nghĩa vụ tham gia khóa học, Cục trưởng Cục C11 yêu cầu phát huy phẩm chất, kỷ luật, tác phong nề nếp của người chiến sĩ CAND; nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực học tập để trở thành người thợ giỏi, nguồn lao động chất lượng cao cho xã hội.

Đối với học viên là người tái hòa nhập cộng đồng, Cục trưởng Cục C11 yêu cầu chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường, kiên trì, nỗ lực rèn luyện để làm chủ kiến thức, tay nghề, sớm tạo lập cuộc sống tự chủ, mang lại niềm vui cho gia đình và trở thành người có ích cho xã hội.

Học viên Hồ Trung Đức (người hoàn thành nghĩa vụ CAND) chia sẻ: Khi hoàn thành nghĩa vụ CAND trở về gia đình chưa có nghề và việc làm để ổn định cuộc sống. Sau khi tiếp cận thông tin về chương trình đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù tại Trường CĐ Kỹ nghệ II, Đức đã đăng ký ngay nghề Điện công nghiệp.

“Tôi mong rằng thời gian học tập tại Trường CĐ Kỹ nghệ II sẽ không chỉ được trang bị kiến thức nghề nghiệp mà còn học được cách sống có trách nhiệm, làm việc có kỷ luật, ứng xử văn minh và trở thành những người trẻ có ích cho xã hội, xã hội và đất nước”, Đức chia sẻ.

Trước đó, ngày 16, 19/10/2026, HVCT đã tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề cho 394 học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (TP. Đồng Nai) và các Cơ sở cai nghiện ma túy số 4, số 5, số 6 tại (TP. Hồ Chí Minh). Các nghề đào tạo gồm: kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt; điện công nghiệp; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; hàn; kỹ thuật xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy điều hòa…Thời gian đào tạo từ 2-5 tháng.