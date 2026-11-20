Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục C11 và PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo, trong đó có những học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường.

Tại chương trình, Lãnh đạo Cục và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II trao bằng tốt nghiệp cho các học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo, trong đó có những học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc. Cục C11 cũng trao tặng những phần quà động viên các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập.

Trường cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và phong trào thi đua sáng tạo học liệu số - giáo án xanh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục C11 ghi nhận, biểu dương những thành quả mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã dày công xây dựng và vun đắp trong suốt chặng đường phát triển. Đồng thời, đồng chí gửi lời tri ân đến đội ngũ nhà giáo, những người luôn tận tụy, trách nhiệm trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đánh giá cao tinh thần nỗ lực, chủ động của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường trong công tác giáo dục nghề nghiệp; đặc biệt là hoạt động tư vấn, tổ chức đào tạo nghề và kết nối giải quyết việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù.

Đồng chí cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của nhà trường trong công tác truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn và tạo nên thành công của các sự kiện.

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo nghề, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, qua đó mở rộng cơ hội việc làm và tạo sinh kế ổn định cho các nhóm đối tượng đặc thù.

Trước đó, thực hiện Kết luận số 42-KL/TW ngày 4/6/2026 của Ban Bí thư và Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/8/2026, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã chính thức được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an quản lý. Với việc chuyển giao này, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II có nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức và phát triển các hoạt động giáo dục nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trong hệ thống thuộc Bộ Công an. Một trong những nhiệm vụ đó là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 3 nhóm đối tượng đặc thù gồm: Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; người đã chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng; người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện.