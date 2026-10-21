Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, Bộ Công an khai giảng khóa đào tạo nghề cho 1.597 học viên

Đây là những học viên này đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đồng Nai, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh An Giang, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long.

PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ nghệ II, chia sẻ: Sau khi được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an quản lý theo Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Trường nhanh chóng triển khai nhiệm vụ đào tạo nghề gắn với hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù, góp phần giúp người học ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Nhà trường xác định đào tạo nghề không chỉ trang bị kỹ năng chuyên môn mà còn tạo điều kiện để người học phát huy năng lực, có việc làm, thu nhập ổn định.

Đến nay, tổng số học viên tuyển sinh trong tháng 10/2026: 1.597 học viên/55 lớp, trong đó: Người hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân: 214/7 lớp; người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng: 98/3 lớp; người cai nghiện ma túy tại các cơ sở: 1.285/45 lớp.

Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11), Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11), Bộ Công an cho hay: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ, cũng như công tác tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù là những chủ trương mang ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Việc đào tạo nghề cho chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ là trách nhiệm và sự ghi nhận của Nhà nước và Ngành đối với những đóng góp của các chiến sĩ. Đối với người chấp hành xong án phạt tù việc đào tạo nghề là chìa khóa quan trọng nhất để giúp xóa bỏ tự ti, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và nhanh chóng hòa nhập vững chắc vào đời sống xã hội.

Tham gia khóa học tại Trường, người học sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí trong quá trình học nghề và được nhà trường hỗ trợ tối đa khả năng tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành chương trình học.

"Khóa đào tạo hôm nay là cụ thể hóa những định hướng, kế hoạch quan trọng của Bộ Công an và Cục C11 nhằm mang lại cơ hội lập thân, lập nghiệp thiết thực cho cả hai nhóm đối tượng trên", Trung tướng Trần Văn Thiện nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Văn Thiện Cục đề nghị Nhà trường bám sát chương trình, kế hoạch đào tạo, tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành, cầm tay chỉ việc, truyền thụ kỹ năng nghề, đồng hành, thấu hiểu, động viên tinh thần giúp học viên vững tin, kiên trì hoàn thành khóa học.

Đối với các chiến sĩ Công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia khóa học, Trung tướng Trần Văn Thiện yêu cầu phát huy phẩm chất, kỷ luật, tác phong nề nếp của người chiến sĩ Công an nhân dân; nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực học tập để trở thành người thợ giỏi, nguồn lao động chất lượng cao cho xã hội.

Đối với học viên là người tái hòa nhập cộng đồng, Trung tướng Trần Văn Thiện yêu cầu chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường, kiên trì, nỗ lực rèn luyện để làm chủ kiến thức, tay nghề, sớm tạo lập cuộc sống tự chủ, mang lại niềm vui cho gia đình và trở thành người có ích cho xã hội.

Trước đó, như Tạp chí Công dân và Khuyến học đưa tin, trong hai ngày 16 và 19/10, nhà trường đã tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề cho 394 học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (Thành phố Đồng Nai) và các Cơ sở cai nghiện ma túy số 4, số 5, số 6 (Thành phố Hồ Chí Minh). Các nghề đào tạo gồm: kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt; điện công nghiệp; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; hàn; kỹ thuật xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy điều hòa… Thời gian đào tạo từ 2-5 tháng.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II nỗ lực trao cơ hội nghề nghiệp, việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù hướng đến mục tiêu người học có nghề, có việc làm, có thu nhập ổn định; tạo điều kiện để họ tự tin tái hòa nhập cộng đồng, giảm nguy cơ tái phạm và xây dựng cuộc sống bền vững.