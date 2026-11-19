Ngày 19/11, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026). Tham dự có bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên nhà trường.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và khu vực kinh tế tập thể.

Theo Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân, quá trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực. Đặc biệt, các HTX đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, phát triển chuỗi giá trị và mở rộng thị trường.

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên nhà Trường.

Trước yêu cầu đó, công tác đào tạo không thể chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức mà cần chú trọng kỹ năng quản trị, tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ và khả năng thích ứng với thực tiễn.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, tăng thời lượng thực hành và đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, HTX. Đội ngũ giảng viên cần thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm của người học.

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương Nguyễn Ngọc Giáp phát biểu khai mạc buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Giáp, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nâng cao chất lượng đào tạo tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, nhất là yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng quản lý và ứng dụng khoa học công nghệ trong khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân trao quyết định điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ cho lãnh đạo nhà Trường.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đã trao các quyết định về công tác cán bộ của nhà trường sau khi Trường cao đẳng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương. Theo đó, ông Trần Ngọc Hữu và ông Trần Hữu Quân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng; ông Nguyễn Ngọc Giáp giữ chức Phó Hiệu trưởng, được giao quản lý, điều hành nhà trường.

Buổi Lễ là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đã không ngừng cống hiến cho sự phát triển sự nghiệp giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho các thế hệ học sinh, sinh viên.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp các thế hệ cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời khẳng định định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, HTX.