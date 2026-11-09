Trường Cao đẳng Huế trao 100 suất học bổng cho học sinh trung học phổ thông

Trao học bổng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Mỗi trường có 5 học sinh được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận, động viên những nỗ lực của học sinh trong học tập, rèn luyện, đồng thời khích lệ các em tiếp tục phấn đấu.

Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Huế với các cơ sở giáo dục, được thống nhất tại Hội nghị hợp tác doanh nghiệp năm 2026, tổ chức ngày 24/10. Qua đó, tăng cường phối hợp trong công tác hướng nghiệp, phân luồng và tư vấn tuyển sinh; giúp học sinh tìm hiểu ngành nghề đào tạo, môi trường học tập, chính sách hỗ trợ và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp để lựa chọn hướng đi phù hợp.

Theo kế hoạch, trong năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng Huế sẽ trao 100 suất học bổng, tổng trị giá 100 triệu đồng, cho học sinh tại 20 trường THPT trên địa bàn thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.

Sau đợt trao học bổng đầu tiên, Trường Cao đẳng Huế sẽ tiếp tục trao các suất còn lại trong tháng 11/2026, góp phần động viên học sinh trên hành trình học tập và định hướng nghề nghiệp.