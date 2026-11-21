Hội diễn có 25 tiết mục đăng ký tham gia, Ban tổ chức lựa chọn 10 tiết mục vào vòng chung kết. Các tiết mục có nội dung ca ngợi công ơn thầy cô giáo; tình bạn, tình yêu trong sáng; tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc...

Ban tổ chức trao giải nhất cho tiết mục của lớp Y dược 1. Ảnh: Đồng Lai

Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các tiết mục tham gia.

Dịp này, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức trao giải cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2026. Cuộc thi được phát động từ tháng 3 đến tháng 9-2026, thu hút học sinh, sinh viên các khoa, ngành đào tạo tham gia. Qua tuyển chọn, Ban tổ chức công nhận 22 tác phẩm, gồm 17 video và 5 bài viết.

Ban tổ chức trao giải cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2026. Ảnh: Đồng Lai

Các tác phẩm tập trung chia sẻ lý do lựa chọn ngành học, những trải nghiệm trong quá trình học nghề và định hướng nghề nghiệp tương lai. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh giáo dục nghề nghiệp, khơi dậy niềm yêu thích và niềm tự hào đối với ngành nghề đang theo học.

Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 12 giải khuyến khích và 4 giải phụ cho các tác phẩm tiêu biểu.

Đối với thể loại video, giải nhất thuộc về Nguyễn Thị Như Ý (Dược 2025 B1), giải nhì thuộc về Nguyễn Mỹ Linh (lớp Múa 2025 A1), giải ba thuộc về thí sinh Rơ Châm Nghên (lớp May thời trang 2025 A1). Đối với thể loại bài viết, giải nhất thuộc về thí sinh Đinh Thị Thanh Ngọc (lớp Bảo vệ thực vật 2025 AB), giải nhì thuộc về Rơ Châm Hiếu (lớp Quản trị khách sạn 2024 AB), giải ba thuộc về Y Huyền (lớp Quản trị khách sạn 2024 AB).