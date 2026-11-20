Tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tại buổi tọa đàm, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã cùng ôn lại truyền thống "tôn sư trọng đạo" và những chặng đường phát triển đầy tự hào của đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Doãn Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò cao quý của người thầy, hơn 20 năm qua, đội ngũ giảng viên nhà trường đã không ngừng cống hiến, đào tạo 19 khóa chính quy với hàng chục nghìn học sinh, sinh viên và học viên các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

Qua đó, góp phần cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng như khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Quang cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chất lượng đào tạo của nhà trường tiếp tục được khẳng định với tỉ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định, thu nhập tốt tại các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao. Ghi nhận những thành tích này, trong năm học 2025 - 2026, trường vinh dự là đơn vị xuất sắc toàn diện khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Khánh Hòa và được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen.

Đặc biệt, ngày 2.11.2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3161/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt vào Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Theo TS. Nguyễn Doãn Thành, dấu mốc này mở ra cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức cho tập thể sư phạm.

Thời gian tới, nhà trường tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định công tác tuyển sinh và đào tạo tại cả hai cơ sở. Đồng thời, đội ngũ giảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng chuyển đổi số, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của xã hội và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để xây dựng nhà trường phát triển bền vững sau sáp nhập.

Bộ VHTTDL tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 5 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 5 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng sự đồng hành chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường.