Chiều 23-11, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức lễ bế giảng các khóa đào tạo nghề cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho học viên.

Tham gia các khóa đào tạo có 82 học viên đang làm việc tại các cơ sở du lịch, khách sạn. Trong gần 3 tháng, các học viên được đào tạo 6 nghề gồm: Nấu ăn; an ninh khách sạn; nghiệp vụ buồng; nghiệp vụ nhà hàng; nghiệp vụ lễ tân khách sạn và pha chế đồ uống. Các lớp được tổ chức kết hợp giảng dạy lý thuyết với thực hành kỹ năng nghề và xử lý tình huống. Kết thúc khóa đào tạo, 77 học viên được trao chứng chỉ.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, đại diện các doanh nghiệp và học viên chụp ảnh tại lễ bế giảng.

Được biết, mỗi năm, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức nhiều khóa đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm; qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và giảm chi phí huấn luyện cho doanh nghiệp.