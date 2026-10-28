Trường Cao đẳng Du lịch Huế đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động

Ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế trao bằng tốt nghiệp và khen thưởng học sinh tốt nghiệp xuất sắc. Ảnh: T.An

Trong đợt xét tốt nghiệp năm 2026, có 68 học sinh, sinh viên hệ Trung cấp khóa 25 và các khóa trước đủ điều kiện dự thi, trong đó 60 em đạt yêu cầu và được công nhận tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 88,24%.

Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp từ loại khá trở lên chiếm tỉ lệ hơn 93,3%, trong đó có 1 trường hợp đạt loại xuất sắc, 8 em đạt loại giỏi.

Đến nay, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động khoảng 19.500 nhân lực du lịch, dịch vụ, trong đó có gần 12.000 học sinh, sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp.

Nguồn nhân lực được đào tạo đã và đang làm việc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch và nhiều lĩnh vực liên quan trong chuỗi giá trị du lịch.

Ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế, chia sẻ: Tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là sự ghi nhận những gì học sinh, sinh viên đã hoàn thành mà còn là dấu mốc để các em bắt đầu một hành trình mới với không ít thử thách.

Lãnh đạo nhà trường trao khen thưởng cho 8 học sinh hệ Trung cấp khóa 25 đạt loại giỏi. Ảnh: T.An

Ngành du lịch không chỉ đòi hỏi kiến thức, kỹ năng mà còn cần nụ cười, sự tử tế và lòng hiếu khách. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế nhắn gửi đến những học sinh, sinh viên vừa tốt nghiệp: Không ngừng học hỏi từ những việc nhỏ nhất; làm nghề có trách nhiệm, tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp và chính mình; yêu nghề để kiên trì vượt qua khó khăn, giữ gìn sự chuyên nghiệp và tử tế trong công việc.

Dịp này, nhà trường và đơn vị đã trao 52 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên người học tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đang tổ chức đào tạo 30 ngành, nghề, gồm 14 nghề trình độ cao đẳng, 8 nghề trình độ trung cấp và 8 nghề trình độ sơ cấp, với năng lực tuyển sinh được cấp phép là 1.615 chỉ tiêu/năm.

Trường xác định đào tạo nghề gắn với thực tiễn là định hướng trọng tâm, chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và tác phong nghề nghiệp cho người học. Trong đó, mô hình “trường - khách sạn” tại Villa Huế tạo điều kiện để học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề, giao tiếp, tác phong phục vụ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.