Trường Cao đẳng Đồng Tháp: Sôi nổi Cuộc thi 'Mạnh thể chất, vững tinh thần'

Thí sinh tham gia phần thi thuyết trình “Lan tỏa thông điệp”.

Tham gia Cuộc thi, các bạn học sinh, sinh viên có dịp tìm hiểu các nội dung kiến thức về: Dinh dưỡng hợp lý, cách quản lý căng thẳng và vận động thể lực hợp lý; dự phòng các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS; cách chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện.

Cuộc thi gồm 2 phần thi: Thi kiến thức và thuyết trình. Theo đó, ở phần thi kiến thức, các thí sinh trải qua vòng “Hiểu nhanh” với 25 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến; 26 thí sinh có kết quả cao nhất được chọn vào 5 đội để tiếp tục vòng “Lan tỏa thông điệp”.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội xuất sắc nhất Cuộc thi.

Các đội bốc thăm chủ đề và thực hiện 1 bài đăng truyền thông trên Facebook nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; đồng thời, thuyết trình thông điệp sức khỏe và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc nhất Cuộc thi.

Ban Tổ chức và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm tại Cuộc thi.

Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; đồng thời, lan tỏa thông điệp “Mạnh thể chất - Vững tinh thần”, góp phần hình thành lối sống chủ động, lành mạnh trong học đường.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao tặng suất học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.