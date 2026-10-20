Trường Cao đẳng Đà Nẵng tôn vinh nữ cán bộ, giáo viên 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà'

Trường Cao đẳng Đà Nẵng tôn vinh phụ nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tại tọa đàm. Ảnh: D.LỆ

Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ và là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn Trường Cao đẳng Đà Nẵng đang từng bước ổn định tổ chức, xây dựng môi trường làm việc thống nhất sau sáp nhập.

Với đặc thù là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, có nhiều cơ sở đào tạo trên địa bàn rộng, việc tổ chức một chương trình giao lưu tập trung đã tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, người lao động từ các đơn vị có dịp gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường sự thấu hiểu.

Trong hành trình xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng Đà Nẵng, đội ngũ nữ cán bộ, giảng viên và người lao động luôn là lực lượng tích cực, trách nhiệm và sáng tạo, nhiều người đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Dù đảm nhiệm công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học hay phục vụ đào tạo, giới nữ đều góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và xây dựng hình ảnh nhà trường.

Năm học 2025 - 2026, có 41 sáng kiến do 34 phụ nữ đề xuất được công nhận là sáng kiến kinh nghiệm cấp trường trong giảng dạy (chiếm 77,4% toàn trường), phụ nữ tham gia nghiên cứu 1 đề tài cấp trường, 3 phụ nữ tham gia 1 đề tài cấp thành phố.

Lãnh đạo nhà trường trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt do Hội Từ tâm hỗ trợ. Ảnh: D.LỆ

Tại chương trình gặp mặt, từ nguồn hỗ trợ của Hội Từ tâm, Trường Cao đẳng Đà Nẵng đã trao học bổng cho 11 sinh viên nghèo vượt khó học tốt, tổng giá trị 100 triệu đồng.