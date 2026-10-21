Trường Cao đẳng Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực với Nhật Bản

Trường Cao đẳng Đà Nẵng tặng Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản bức tranh Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: D.LỆ

Tại cuộc làm việc, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng chia sẻ về hoạt động của trường. Đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp với Nhật Bản trong việc liên kết phát triển các ngành nghề đào tạo; phối hợp đào tạo tiếng Nhật cho học sinh, sinh viên; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên sang Nhật Bản học liên thông đại học sau khi kết thúc chương trình đào tạo tại trường, được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp và làm việc tại Nhật Bản.

Nhà trường mong muốn với uy tín, tầm ảnh hưởng của Tổng Lãnh sự Mori Takero sẽ làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Đà Nẵng với các trường đại học, doanh nghiệp Nhật Bản.

Qua đó tăng cường trao đổi học thuật, tạo thêm cơ hội cho sinh viên thực tập và phát triển chuyên môn, nghề nghiệp tương lai; xây dựng các không gian văn hóa, tổ chức các hội thảo phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản và Trường Cao đẳng Đà Nẵng trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: D.LỆ

Tổng Lãnh sự Mori Takero chào mừng đoàn công tác Trường Cao đẳng Đà Nẵng đến thăm và chúc mừng thành tựu của nhà trường. Đánh giá cao sự hợp tác giữa Trường Cao đẳng Đà Nẵng trong giai đoạn trước và sau sáp nhập, ông Mori Takero hy vọng thời gian đến nhà trường tiếp tục phát triển rộng hơn các mối quan hệ hợp tác, kết nối phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời cho biết, thời gian tới ông và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ làm cầu nối, hỗ trợ tiếp tục phối hợp phát triển các ngành đào tạo giữa trường với các đối tác phía Nhật Bản.