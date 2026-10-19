Trường Cao đẳng Đà Nẵng mở rộng hợp tác với Nhật Bản

Đại diện Trường Cao đẳng Đà Nẵng, làm việc với Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Ngày 19/10, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng, làm việc với ngài Takero Mori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh chia sẻ về tình hình hoạt động của nhà trường, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trong phát triển các ngành nghề đào tạo, phối hợp đào tạo tiếng Nhật và tạo điều kiện để sinh viên học liên thông lên đại học tại Nhật Bản sau khi hoàn thành chương trình tại trường.

Đại diện Trường Cao đẳng Đà Nẵng tặng tranh lưu niệm cho Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng.

“Nhà trường mong muốn tăng cường kết nối với các trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản, mở rộng cơ hội để sinh viên được thực tập, tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Sự hỗ trợ của ngài Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai bên”, PGS.TS. Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh hợp tác đào tạo, nhà trường cũng mong muốn phối hợp tổ chức các hội thảo, xây dựng không gian giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản, góp phần tăng cường hiểu biết và trao đổi học thuật giữa hai nước.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng và ngài Takero Mori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Ngài Takero Mori, Tổng lãnh sự quán Nhật chào mừng đoàn công tác Trường Cao đẳng Đà Nẵng đến thăm, đồng thời chúc mừng những thành tựu nhà trường đạt được. Ngài Takero Mori nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trong đào tạo, phát triển các ngành nghề và mở rộng hợp tác trong thời gian tới.