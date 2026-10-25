Trường Cao đẳng Đà Nẵng kết nối đào tạo nhân lực với doanh nghiệp Nhật Bản

Trường Cao đẳng Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Phòng Công thương cùng các doanh nghiệp TP Kushiro (Nhật Bản).

Ngày 25/10, Trường Cao đẳng Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Phòng Công thương cùng các doanh nghiệp TP Kushiro (Nhật Bản), trao đổi về chương trình Internship Nhật Bản và nhu cầu tiếp nhận sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung giới thiệu chương trình Internship Nhật Bản, trao đổi nhu cầu thực tập của sinh viên tại Nhật Bản và khả năng tăng cường hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp.

Ông Saito Dai, Trưởng phòng Phát triển dự án, Phòng thương mại và công nghiệp TP Kushiro cho hay, Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh, kéo theo sự thiếu hụt nguồn nhân lực ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, đoàn công tác đến Đà Nẵng tìm hiểu môi trường đầu tư, đồng thời tìm hiểu chương trình Internship Nhật Bản nhằm kết nối sinh viên các trường cao đẳng, đại học với doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Saito Dai cho rằng, chương trình không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện để sinh viên trau dồi năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản hoặc trở về Việt Nam phát triển nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Đà Nẵng trao đổi cơ hội hợp tác đào tạo, thực tập và việc làm cho sinh viên tại Nhật Bản.

Đoàn công tác mong muốn thông qua buổi làm việc, hai bên trao đổi cụ thể về nhu cầu thực tập, giao lưu văn hóa và khả năng đưa sinh viên sang Nhật Bản theo chương trình Internship. Những ý kiến tại buổi làm việc sẽ là cơ sở để đoàn tham mưu xây dựng các nội dung ký kết hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện các doanh nghiệp TP Kushiro cũng nhấn mạnh, bên cạnh kiến thức chuyên môn và tay nghề, năng lực tiếng Nhật là một trong những yếu tố được doanh nghiệp quan tâm khi tuyển dụng sinh viên. Các doanh nghiệp đồng thời mong muốn nhà trường chia sẻ những giải pháp để tăng sức hút, khuyến khích sinh viên lựa chọn làm việc tại Nhật Bản.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho biết, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa các đối tác Nhật Bản với Trường Cao đẳng Đà Nẵng nói riêng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Nhà trường đã có sinh viên tham gia thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

PGS. TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng.

Theo PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, việc kết nối với các doanh nghiệp TP Kushiro mở ra cơ hội hợp tác mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên. Bên cạnh đưa sinh viên đi thực tập, làm việc tại Nhật Bản sau tốt nghiệp, nhà trường mong muốn các doanh nghiệp tạo điều kiện để giảng viên được thực tập tại doanh nghiệp, tiếp cận thực tiễn sản xuất, kinh doanh, qua đó vận dụng hiệu quả vào công tác giảng dạy.

Tại buổi làm việc, Trường Cao đẳng Đà Nẵng đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài, trong đó chú trọng mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Nhà trường cam kết phối hợp với đối tác trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp Nhật Bản.