Trường Cao đẳng Đà Nẵng hướng đến trung tâm đào tạo thực hành vùng chất lượng cao

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Trường Cao đẳng Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Đà Nẵng (cũ) và Trường Cao đẳng Quảng Nam trước đây.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển sinh 2.765 học sinh, sinh viên, trong đó cao đẳng 1.787 sinh viên, trung cấp 978 học sinh; nâng tổng quy mô học sinh, sinh viên toàn trường lên khoảng 7.000 (347 lớp); bố trí ở 152 lớp cao đẳng, 195 lớp trung cấp tại 11 địa điểm đào tạo của nhà trường.

Ngoài đào tạo các bậc học cao đẳng, trung cấp, nhà trường còn có chức năng đào tạo sơ cấp, ngắn hạn khoảng 600 học viên; đào tạo lái xe ô tô các hạng, mô tô khoảng 1.550 học viên; liên kết đào tạo đại học khoảng 1.000 học viên và tổ chức bồi dưỡng các chức danh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Nhà trường hiện có khoảng 120 mã ngành đào tạo ở các bậc học cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Cơ cấu ngành, nghề đào tạo của nhà trường được xây dựng theo hướng đa dạng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và nhu cầu thị trường lao động.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, nhà trường tập trung đào tạo phát triển các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, gồm: kỹ thuật và công nghệ cao; vi mạch bán dẫn, vi điện tử; du lịch, dịch vụ và logistics…

Trường là 1 trong 45 trường của cả nước được đầu tư thành trường chất lượng; được UBND thành phố phê duyệt Đề án phát triển trường chất lượng cao.

Đặc biệt, trường đang được UBND thành phố đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét tham gia Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng phát triển trở thành trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân yêu cầu Trường Cao đẳng Đà Nẵng rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của nhà trường sau sáp nhập, nhất là việc tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, khai thác cơ sở vật chất và sắp xếp các địa điểm đào tạo; bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả nguồn lực sau hợp nhất.

Bên cạnh đó, tận dụng hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo; đáp ứng mục tiêu đến năm 2030, trường đạt quy mô đào tạo khoảng 10.000 học sinh, sinh viên bậc cao đẳng, trung cấp, trở thành trường cao đẳng chất lượng cao và trung tâm đào tạo thực hành vùng chất lượng cao trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng rà soát tổng thể mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, gắn với việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; bảo đảm phù hợp với định hướng chung và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của thành phố.

Quá trình sắp xếp cần đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, quy mô đào tạo, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.