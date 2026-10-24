Trường Cao đẳng Đà Nẵng hợp tác đào tạo nhân lực với trường đại học Hàn Quốc

Ông Seo Heekang, Phó Giám đốc Trung tâm Tình nguyện - Trường Đại học Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: D.LỆ

Tại buổi làm việc, ông Seo Heekang, Phó Giám đốc Trung tâm Tình nguyện - Trường Đại học Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc (KOREATECH) cho biết, hiện nhà trường thực hiện nhiều chương trình đào tạo nhân lực dành cho giảng viên, học viên.

Đến với Trường Cao đẳng Đà Nẵng lần này, KOREATECH sẽ có 4 khóa đào tạo dành cho học sinh, sinh viên của trường, gồm: Web, Lập trình python, Excel và Đồ họa. Bên cạnh đó sẽ kết hợp giao lưu văn hóa Việt - Hàn cho học sinh, sinh viên 2 trường.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng chào mừng đoàn công tác KOREATECH đến thăm và làm việc; đánh giá cao hiệu quả chương trình hợp tác của KOREATECH trước đây và nhận thấy nhiều điểm mới trong chương trình hợp tác lần này.

Trường Cao đẳng Đà Nẵng mong muốn KOREATECH tiếp tục phối hợp trong việc xây dựng chương trình, hỗ trợ trang thiết bị dạy học, đào tạo tiếng Hàn, giao lưu văn hóa cho học sinh, sinh viên nhà trường.

Đồng thời kết nối cho giảng viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng được tham quan học tập các ngành nghề đào tạo 2 bên cùng quan tâm; kết nối với công ty, doanh nghiệp tại Hàn Quốc để giảng viên nhà trường đến thực tập doanh nghiệp.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng hy vọng sự hợp tác sẽ phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Ảnh: D.LỆ

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất nội dung, thời gian triển khai chương trình đào tạo các ngành công nghệ cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng được thực hiện vào tháng 1/2027.

Sự hợp tác lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác đào tạo lâu dài, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.