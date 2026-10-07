Trường Cao đẳng Đà Nẵng 'bắt tay' GreenFeed Việt Nam đào tạo nghề Điện - Điện tử

Trường Cao đẳng Đà Nẵng ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam.

Ngày 7/10, Trường Cao đẳng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược, mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, thực hành – thực tập, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực, trước mắt tập trung vào nghề Điện, Điện tử.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, Trường Cao đẳng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực đối với nghề Điện, Điện tử, trong đó tập trung vào các nội dung: phối hợp tuyển sinh; xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; tạo điều kiện cho sinh viên thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; tổ chức cho giảng viên tham quan, trải nghiệm thực tế và nâng cao năng lực chuyên môn; phối hợp tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ chuyên môn và các hoạt động hỗ trợ khác nhằm giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng.

Việc hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động, đồng thời tạo điều kiện để chương trình đào tạo nghề Điện, Điện tử từng bước tiếp cận gần hơn với công nghệ, thiết bị và quy trình sản xuất thực tế tại doanh nghiệp.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhấn mạnh, sự đồng hành của doanh nghiệp giúp nhà trường có thêm cơ sở thực tiễn để điều chỉnh nội dung đào tạo, tăng cường đào tạo kỹ năng nghề và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

Đối với sinh viên, đây là cơ hội để “học đi đôi với hành”, “đào tạo gắn với việc làm”, được tiếp cận doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua đó chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm trong tương lai.