Trường Cao đẳng CSND II tọa đàm góp ý cho các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Dưới sự chủ trì của Đại tá Bùi Nghi Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, buổi tọa đàm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các khoa, phòng trực thuộc. Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo từ Đảng ủy Công an Trung ương, hoạt động không chỉ quán triệt sự cần thiết và định hướng xây dựng các dự án luật, mà còn phát huy tối đa trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của cán bộ, chiến sĩ trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Đồng chí chủ trì tọa đàm đã định hướng tập trung thảo luận chuyên sâu vào 07 dự thảo văn bản có ý nghĩa quan trọng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI. Các đơn vị tham luận, góp ý lần lượt đối với các dự án luật cụ thể như sau: (1) Bộ luật Hình sự (sửa đổi); (2) Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); (3) Luật định danh và xác thực điện tử; (4) Luật An ninh dữ liệu; (5) Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; (6) Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); (7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại diện khoa Luật tham luận

Buổi tọa đàm đã ghi nhận 39 ý kiến tham luận chất lượng và sắc bén từ các đơn vị chuyên môn như Khoa Kỹ thuật Luật, Khoa Kỹ thuật hình sự, Khoa Trinh sát cảnh sát, Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Quản lý học viên, Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Khoa Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Khoa Cảnh sát giao thông, Khoa Cảnh sát vũ trang,… Bằng kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu chuyên sâu, các đại biểu đã phân tích các điểm mới, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng cho các dự thảo luật, đồng thời khẳng định sự cần thiết ban hành các dự án luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự hiện nay.

Khoa Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tham luận

Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, Đại tá Bùi Nghi Lâm ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng của các đơn vị. Để chuyển hóa nhanh chóng kết quả tọa đàm vào thực tiễn, đồng chí Phó Hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chức năng:

Đối với các Khoa chuyên ngành: Chủ động nắm bắt và cập nhật ngay những điểm mới của các đạo luật vào giáo trình, tài liệu giảng dạy ngay khi văn bản được Quốc hội thông qua và có hiệu lực.

Tham luậm của Khoa Cảnh sát Vũ trang

Đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ: Bên cạnh việc rèn luyện chuyên môn, mỗi cá nhân cần tích cực phát huy vai trò là những “tuyên truyền viên”, lan tỏa kiến thức pháp luật mới đến gia đình, bạn bè và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật toàn xã hội.

Đối với Phòng Hành chính tổng hợp: Khẩn trương tập hợp, hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến gửi về Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp đúng tiến độ quy định, phục vụ kịp thời Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Chụp hình lưu niệm kết thúc buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và tính khoa học của lực lượng Công an nhân dân trong công tác lập pháp. Những ý kiến đóng góp tâm huyết từ thực tiễn công tác và giảng dạy sẽ là cơ sở quan trọng giúp Bộ Công an hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội, góp phần củng cố hành lang pháp lý vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.