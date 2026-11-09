Trường Cao đẳng CSND II tổ chức Lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thiếu tướng Nguyễn Văn Quốc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân Công an, lao động hợp đồng và học viên nhà trường đã tham dự buổi lễ.

Toàn cảnh Lễ Khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để thể hiện lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20/11/2025 nhà trường đã ban hành Kế hoạch xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Cao đẳng CSND II.

Sau gần một năm triển khai thực hiện, đến nay công trình xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Quốc, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Quốc, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu: “Dù Người đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách và hình ảnh của Người vẫn luôn sống mãi trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam… Việc xây dựng và khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II là nguyện vọng thiết tha, là tình cảm thiêng liêng, sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ nhà trường đối với Bác Hồ kính yêu…”.

Ban Giám Hiệu cắt băng khánh thành tượng Bác.

Tượng Bác được làm bằng đá granite Bà Rịa - Vũng Tàu cao 4,87m; bệ đá cao 3m, ngang 2m được đặt trong khuôn viên rộng 2.160 m2 với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng (trong đó kinh phí xã hội hóa là 5,38 tỷ đồng, kinh phí ngân sách 1,583 tỷ đồng). Công trình không chỉ là điểm nhấn văn hóa, kiến trúc trang nghiêm, mà còn là “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ của nhà trường hôm nay và mai sau.

Lãnh đạo Nhà trường cùng các đại biểu khách mời chụp hình lưu niệm tại Lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ nhà trường nguyện một lòng phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua học tập làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh sánh vai với các nước bạn bè trên thế giới theo tâm nguyện của Người.