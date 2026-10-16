Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam trao tặng 1.000 máy tính xách tay cho tân sinh viên

Trao cơ hội học tập, thúc đẩy chuyển đổi số

Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025 – 2026 và khai giảng năm học 2026 – 2027. Một trong những sự kiện quan trọng của buổi lễ là trao tặng 1.000 suất học bổng bằng máy tính xách tay dành cho các tân sinh viên nhập học sớm nhất trên toàn trường. Trong đó, cơ sở TP Hồ Chí Minh trao tặng 549 máy tính xách tay cho các em sinh viên.

Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Lê Đại Hùng trân trọng trao tặng học bổng máy tính xách tay cho các em sinh viên nhập học sớm nhất

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng trường– Lê Đại Hùng nhấn mạnh rằng, giáo dục đang đứng trước những thay đổi sâu sắc trong bối cảnh kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và hội nhập quốc tế phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Lê Đại Hùng, tốc độ thay đổi của công nghệ và thị trường lao động đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với người dạy lẫn người học. Những kiến thức, kỹ năng từng được xem là lợi thế có thể nhanh chóng trở nên lạc hậu nếu không được cập nhật thường xuyên. Vì vậy, giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới phương pháp đào tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ và chú trọng phát triển năng lực thực hành để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Với phương châm xuyên suốt trong năm học mới của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam là: "Đổi mới - Chất lượng - Hội nhập - Phát triển bền vững", Chủ tịch Hội đồng trường đặc biệt yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và năng lực ứng dụng công nghệ hướng tới hình ảnh người thầy trong thời đại số - có tri thức, có trách nhiệm để thích ứng với môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, việc trao tặng máy tính xách tay được nhà trường xác định là một hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp tân sinh viên có thêm phương tiện học tập, tiếp cận tài liệu số, khai thác các nền tảng học trực tuyến và từng bước làm quen với môi trường học tập gắn liền với công nghệ.

Nhiều chính sách học bổng dành cho sinh viên

Bên cạnh chương trình trao tặng máy tính xách tay, VCI còn triển khai các chính sác học bổng nhằm khuyến khích tin thần học tập, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt và ghi nhận những cá nhân có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Ông Đỗ Bằng Giang - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng công thương Việt Nam trao nhiều suất học bổng toàn phần và 50% học phí cho các tân sinh viên năm học 2026 – 2027

Tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh, trong năm học 2026 – 2027, có 5 sinh viên nhận học bổng miễn phí 100% Học phí toàn khóa; 2 sinh viên nhận học bổng miễn phí 50% học phí toàn khóa. Ngoài ra, một sinh viên khóa 11 được trao học bổng đầu khóa trị giá 5 triệu đồng.

Nhà trường cũng tiếp tục tặng học bổng và giấy khen cho sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp hệ chính quy đạt thành tích học tập loại xuất sắc và giỏi, năm học 2025 – 2026. Riêng tại VCI cơ sở TP. HCM có 177 sinh viên được ghi nhận vì đạt thành tích học tập xuất sắc.

Đổi mới đào tạo, tăng cường hội nhập quốc tế

Giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới ngày càng rõ nét. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và quá trình hội nhập quốc tế làm thay đổi nhanh chóng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Điều này này đòi hỏi các cơ sở đào tạo không chỉ chú trọng kiến thức chuyên môn mà còn phải tăng cường kỹ năng thực hành, ngoại ngữ, khả năng thích ứng và năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Ông Lê Đại Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường trao tặng Giấy khen cho các thầy cô giáo cơ sở TP. Hồ Chí Minh vì đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026

Theo định hướng được nhà trường công bố: “Đổi mới - Chất lượng - Hội nhập - Phát triển bền vững", trong năm học 2026 – 2027, VCI tập trung triển khai 9 nhóm phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới ổn định quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng, đổi mới công tác tuyển sinh, phát triển đội ngũ, tăng cường hợp tác với đối tác trong và ngoài nước, bảo đảm chất lượng giáo dục trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp tiếp tục có nhiều thay đổi, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, sự cạnh tranh trong tuyển sinh giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng lớn, nhu cầu của thị trường lao động có sự thay đổi nhanh theo quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và hội nhập quốc tế… Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ và rõ rệt trong đường lối lãnh đạo điều hành cũng như chất lượng đào tạo.

Ngay từ khi thành lập đến nay, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam luôn luôn cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực ổn định, chất lượng cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Đồng thời, nhà trường cũng luôn mở rộng hợp tác với các đối tác để cung cấp cho sinh viên những cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn các em được đào tạo, góp phần tạo tiền đề, nền móng giúp các em sớm thực hiện ước mơ hội nhập với thế giới của chính mình.

Hoa hậuTrần Trân Mỹ Linhtruyền cảm hứng hội nhập cho sinh viên

Một điểm nhấn khác tại Lễ tổng kết năm học 2025 – 2026 và khai giảng năm học 2026 – 2027 của VCI cơ sở TP Hồ Chí Minh là có sự tham dự của Hoa hậu Miss Celebrity International 2025 – Trần Trân Mỹ Linh.

Trong phần giao lưu, chia sẻ và hỏi đáp với học sinh, sinh viên, Trần Trân Mỹ Linh sử dụng tiếng Anh để truyền tải những thông điệp tực cực vè học tập, sự tự tin và tinh thần chủ động hội nhập.

Qua đó, Trần Trân Mỹ Linh khẳng định, ngôn ngữ không còn là rào cản đối với các bạn sinh viên khi muốn và giám hội nhập sự nghiệp học tập cũng như môi trường làm việc tại nhiều nước khác nhau trên thế giới.

Hoa hậu Trần Trân Mỹ Linh giao lưu cùng thầy cô giáo và các em học sinh VCI cơ sở TP Hồ Chí Minh