Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tổ chức Lễ công bố, ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026-2031

Tại buổi lễ, Nhà trường công bố quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026–2031, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các thành viên. Cùng với đó, các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, trưởng phòng và trưởng khoa cũng được công bố, góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2026–2027.

Phát biểu tại buổi lễ, VS.GSDD.TS. Lê Đại Hùng – Chủ tịch Hội đồng trường chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời giao nhiệm vụ và nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết, tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, điều hành. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, bảo đảm sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ và thực hiện các mục tiêu phát triển chung của Nhà trường.

VS, GS danh dự, TS. Lê Đại Hùng – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chúc mừng.

PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định quyết tâm cùng tập thể cán bộ, nhà giáo và người lao động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2026–2027. Trong đó, Nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn hoạt động giáo dục nghề nghiệp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu về nguồn nhân lực của thị trường lao động.

PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Việc kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026–2031 và đội ngũ lãnh đạo, quản lý là bước tiếp nối trong quá trình hoàn thiện tổ chức của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam. Đây là cơ sở để Nhà trường nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp và tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.