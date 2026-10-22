Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tại Cần Thơ đẩy mạnh đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động

Sau hơn một năm hoạt động, điểm đào tạo Cần Thơ đã xây dựng đội ngũ hơn 30 cán bộ, giảng viên, nhân viên, với quy mô trên 1.000 sinh viên và hơn 150 học sinh hệ 9+ và trung cấp nghề. Những con số này cho thấy sự phát triển về quy mô người học, đồng thời đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy và phương thức tổ chức đào tạo.

Viện sĩ, Giáo sư danh dự, TS Lê Đại Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh thị trường lao động đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với công nghệ, nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, đồng thời đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tăng trải nghiệm thực tế và ứng dụng công nghệ số.

Theo đó, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tổ chức đào tạo 55 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 43 ngành, nghề trình độ trung cấp. Tại Cần Thơ, các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện và Điện tử được quan tâm phát triển, bên cạnh nhóm ngành Dược, Điều dưỡng và Y sĩ đa khoa theo chương trình, điều kiện triển khai được phép. Định hướng này nhằm gắn lựa chọn ngành nghề với nhu cầu nhân lực, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận việc làm cho người học.

PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, đọc diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường.

Tăng cường liên kết doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm

Một trong những hướng triển khai trọng tâm của Điểm đào tạo Cần Thơ là mở rộng kết nối với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc ngay trong quá trình học tập. Thông qua hoạt động tham quan, thực hành và thực tập, người học có cơ hội vận dụng kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và khả năng phối hợp trong công việc.

Các chương trình hợp tác cũng hướng đến việc mở rộng cơ hội thực tập hưởng lương tùy theo chính sách của doanh nghiệp và vị trí thực tập, đồng thời tăng khả năng kết nối tuyển dụng sau tốt nghiệp. Từ yêu cầu thực tế của đơn vị sử dụng lao động, nhà trường có thêm cơ sở để cập nhật nội dung đào tạo, giúp kỹ năng của sinh viên phù hợp hơn với môi trường nghề nghiệp

Sinh viên khoa Y Dược rèn luyện kỹ năng chuyên môn thông qua thực hành trên mô hình.

Song song với đó, nhà trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề cho đội ngũ giảng viên; định hướng mở rộng hợp tác với các trường đại học nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng tiếp tục học liên thông theo quy định và điều kiện tuyển sinh của từng chương trình.

Tạo điều kiện học tập, hỗ trợ sinh viên phát triển

Trong mùa tuyển sinh khóa 11, nhà trường triển khai chương trình trao tặng 160 máy tính xách tay cho 160 sinh viên nhập học sớm, cùng các suất học bổng khuyến học và hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp sinh viên có thêm phương tiện phục vụ học tập, tra cứu tài liệu và tiếp cận học liệu số.

Trao tặng 160 máy tính xách tay và các học bổng khuyến học hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn.

Bước vào năm học 2026–2027, bài toán đặt ra đối với Điểm đào tạo Cần Thơ không chỉ là duy trì quy mô người học mà còn là bảo đảm chất lượng đào tạo tương ứng với nhu cầu thực tế. Việc đầu tư vào điều kiện học tập, nâng cao năng lực giảng viên và tăng cường phối hợp với doanh nghiệp sẽ là những yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai mục tiêu này.

Với định hướng “Đổi mới – Chất lượng – Hội nhập – Phát triển bền vững”, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam – Điểm đào tạo Cần Thơ hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn và kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng tại địa phương. Hiệu quả của định hướng này sẽ được thể hiện qua chất lượng đầu ra, khả năng đáp ứng công việc của sinh viên và mức độ phù hợp giữa chương trình đào tạo với nhu cầu thị trường lao động tại Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.