Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập, khai giảng năm học 2026–2027

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, đối tác giáo dục; lãnh đạo Hội đồng trường, Ban Giám hiệu cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, người lao động, cựu sinh viên, học sinh, sinh viên và tân sinh viên khóa 11.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Đây là sự quan tâm, động viên ý nghĩa đối với tập thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên Nhà trường trong hành trình xây dựng và phát triển.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, tổng kết năm học 2025–2026 và khai giảng năm học 2026–2027 của Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển

Ngày 3/11/2011 đánh dấu sự ra đời của Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam. Từ những ngày đầu thành lập với quy mô còn khiêm tốn, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường từng bước mở rộng mạng lưới cơ sở đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề và tạo thêm cơ hội học tập, lựa chọn nghề nghiệp cho người học.

Đến nay, VCI đang triển khai đào tạo 55 ngành trình độ cao đẳng và 43 ngành trình độ trung cấp, đáp ứng nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp ở nhiều lĩnh vực. Cùng với việc mở rộng quy mô, Nhà trường chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn kiến thức với thực hành, tăng cường trải nghiệm nghề nghiệp và giúp sinh viên tiếp cận sớm với môi trường làm việc thực tế.

Hoạt động đào tạo gắn với thực hành, trải nghiệm nghề nghiệp là một trong những định hướng được VCI chú trọng.

Một trong những định hướng được VCI chú trọng là tăng cường liên kết giữa Nhà trường – người học – doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Nhà trường từng bước xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, New Zealand, Canada và một số quốc gia khác, tạo thêm cơ hội học tập, giao lưu và trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế cho sinh viên. Qua đó, định hướng đào tạo của VCI không chỉ hướng tới trang bị kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng khả năng thích ứng với yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

VCI tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế, mở rộng cơ hội học tập, thực tập và việc làm cho sinh viên.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng theo dõi phóng sự về 15 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường. Những dấu mốc được tái hiện đã khắc họa quá trình trưởng thành của VCI, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và sự đồng hành của phụ huynh, doanh nghiệp, đối tác.

Tổng kết năm học 2025–2026, mở đầu năm học mới

Tiếp nối chương trình, ThS. Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quản lý đào tạo và Bảo đảm chất lượng, trình bày báo cáo tổng kết năm học 2025–2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026–2027. Báo cáo tập trung đánh giá hoạt động của Nhà trường trong năm học vừa qua, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo.

ThS. Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quản lý đào tạo và Bảo đảm chất lượng, trình bày báo cáo tổng kết năm học 2025–2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026–2027.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm học 2026–2027 đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp và chú trọng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học. Đây cũng là định hướng xuyên suốt để Nhà trường từng bước nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Tiếp đó, NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường, trình bày diễn văn kỷ niệm 15 năm thành lập, tổng kết năm học 2025–2026 và khai giảng năm học 2026–2027. Diễn văn điểm lại những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của VCI, đồng thời nhấn mạnh định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường học tập gắn với yêu cầu thực tiễn.

NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường, trình bày diễn văn kỷ niệm 15 năm thành lập và khai giảng năm học 2026–2027.

Cũng tại chương trình, VS.GS danh dự, TS. Lê Đại Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy Nhà trường, đã có những chia sẻ về hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành của VCI. Nhân dịp này, ông gửi lời cảm ơn tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên cùng các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác đã đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường; đồng thời chia sẻ định hướng và kỳ vọng đối với chặng đường tiếp theo.

VS.GS danh dự, TS. Lê Đại Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy Nhà trường, chia sẻ về hành trình phát triển và định hướng của VCI trong thời gian tới.

Ghi nhận những kết quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam vinh dự đón nhận Cờ thi đua của thành phố Hà Nội. Đây là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển của Nhà trường, đồng thời tiếp thêm động lực để tập thể VCI tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và thị trường lao động.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam vinh dự nhận Cờ thi đua của TP Hà Nội.

Trao tặng 152 máy tính xách tay, khen thưởng sinh viên tiêu biểu

Không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển và hướng tới năm học mới, buổi lễ còn là dịp ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên trong năm học vừa qua.

Tại buổi lễ, Nhà trường công bố các quyết định khen thưởng, trao thưởng cho các nhà giáo, cán bộ có thành tích trong công tác. Đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của các cá nhân mà còn góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ tận tâm với công việc và đóng góp vào sự phát triển chung của VCI.

Nhà trường trao thưởng, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

Đối với sinh viên, Nhà trường trao tặng 152 máy tính xách tay cho các tân sinh viên khóa 11 nhập học sớm nhất. Đây là món quà thiết thực, hỗ trợ người học có thêm phương tiện phục vụ học tập, tiếp cận công nghệ và chủ động tích lũy kiến thức, kỹ năng trong quá trình học tập tại trường.

Đại diện Nhà trường trao tặng máy tính xách tay cho tân sinh viên khóa 11 nhập học sớm nhất, hỗ trợ các em trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng tuyên dương, khen thưởng 22 sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc và 137 sinh viên đạt kết quả học tập giỏi trong năm học 2025–2026. Những thành tích được ghi nhận là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc, đồng thời thể hiện sự nỗ lực của sinh viên và sự đồng hành của đội ngũ giảng viên trong quá trình đào tạo.

Các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giỏi năm học 2025–2026 được Nhà trường tuyên dương, khen thưởng.

Nhà trường cũng trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và khích lệ người học vượt qua khó khăn, tiếp tục theo đuổi con đường học tập, phát triển nghề nghiệp.

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, tổng kết năm học 2025–2026 và khai giảng năm học 2026–2027 khép lại với hoạt động trao thưởng và chụp ảnh lưu niệm của các đại biểu, lãnh đạo Nhà trường, cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên. Chặng đường 15 năm là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của nhiều thế hệ thầy và trò VCI; đồng thời tạo thêm động lực để Nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và mang đến nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm nghề nghiệp cho người học trong thời gian tới.