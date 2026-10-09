Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đổi mới đào tạo để sát hơn với thị trường lao động

7.708 học sinh, sinh viên được tuyển mới; gần 4.900 người học tốt nghiệp trong năm học 2025-2026. Với quy mô đào tạo 55 ngành, nghề trình độ cao đẳng, 43 ngành trung cấp và 11 ngành sơ cấp, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đang từng bước đổi mới chương trình theo hướng tăng thực hành, ứng dụng công nghệ và gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng. Tại Đắk Lắk, lễ tổng kết năm học 2025-2026 và khai giảng năm học 2026-2027 cũng là dịp nhà trường xác định những nhiệm vụ mới trong đào tạo nguồn nhân lực.

Thanh Nga