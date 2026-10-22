Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam - Điểm đào tạo Cần Thơ mở rộng quy mô đào tạo

Ngày 21/10/2026, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam – Điểm đào tạo Cần Thơ tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025-2026 và khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, các ban, ngành địa phương, cơ sở đào tạo liên kết, cùng lãnh đạo, giảng viên, nhân viên và đông đảo học sinh, sinh viên nhà trường.

Tại buổi lễ, Viện sĩ, Giáo sư danh dự, Tiến sĩ Lê Đại Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam nhấn mạnh, định hướng phát triển của nhà trường là phát triển quy mô đi đôi với bảo đảm chất lượng; học đi đôi với hành; đào tạo gắn với doanh nghiệp, lấy người học và khả năng làm việc sau tốt nghiệp làm trọng tâm.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Điểm đào tạo Cần Thơ đã có những thay đổi về tổ chức nhân sự và quy mô người học. Từ 8 thành viên ban đầu, đơn vị hiện có 30 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Quy mô đào tạo tăng từ 250 sinh viên năm 2025 lên hơn 1.000 sinh viên, cùng hơn 150 học sinh theo học hệ 9+ trung cấp nghề. Trong số đó có 50 sinh viên đến từ Campuchia.

Viện sĩ, Giáo sư danh dự, Tiến sĩ Lê Đại Hùng, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với mở rộng quy mô, nhà trường chú trọng đầu tư phòng học, thiết bị và phương tiện phục vụ giảng dạy, thực hành. Các phương pháp giảng dạy kết hợp nghe nhìn, minh họa trực quan và trải nghiệm thực tế được tăng cường nhằm giúp người học tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề và từng bước làm quen với môi trường làm việc.

Trên toàn hệ thống, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam tổ chức đào tạo 55 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 43 ngành, nghề trình độ trung cấp. Tại Cần Thơ, việc tư vấn tuyển sinh, phát triển ngành nghề và tổ chức đào tạo được định hướng theo nhu cầu nhân lực của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các ngành kỹ thuật như Công nghệ kỹ thuật ô tô, Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện và Điện tử được chú trọng. Bên cạnh đó, nhà trường định hướng phát triển các ngành thuộc lĩnh vực y dược và chăm sóc sức khỏe như Dược, Điều dưỡng và Y sĩ đa khoa, gắn đào tạo chuyên môn với đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và thái độ phục vụ người bệnh, cộng đồng.

Xác định khả năng làm việc sau tốt nghiệp là một trong những thước đo chất lượng đào tạo, nhà trường đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tham quan, thực hành và thực tập trong môi trường nghề nghiệp thực tế.

Sinh viên, học sinh các khóa tham dự buổi lễ.

Các chương trình hợp tác hướng đến mở rộng cơ hội thực tập có hưởng lương tùy theo điều kiện của doanh nghiệp và vị trí thực tập, đồng thời tăng khả năng tiếp cận cơ hội tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Quá trình phối hợp với đơn vị sử dụng lao động cũng giúp sinh viên rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng xử lý tình huống.

Thông qua đó, nhà trường hướng tới điều chỉnh chương trình đào tạo sát hơn với yêu cầu tuyển dụng, thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức được học và kỹ năng cần thiết tại nơi làm việc.

Trong mùa tuyển sinh khóa 11, Điểm đào tạo Cần Thơ triển khai chương trình trao tặng 160 máy tính xách tay cho 160 sinh viên nhập học sớm, đồng thời dành các suất học bổng khuyến học và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, tăng khả năng tiếp cận công nghệ, nhất là khi kỹ năng số ngày càng cần thiết đối với người học nghề.

Từ những kết quả bước đầu, Điểm đào tạo Cần Thơ xác định nhiệm vụ trong thời gian tới không chỉ là tiếp tục mở rộng tuyển sinh mà còn nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giảng viên và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp.

Với định hướng “Đổi mới – Chất lượng – Hội nhập – Phát triển bền vững”, đơn vị hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội TP Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.