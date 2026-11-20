Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Sáng 20/11, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa; kỷ niệm 20 năm thành lập trường cao đẳng; 65 năm truyền thống đào tạo nghề và 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa là chủ trương lớn, mang tính chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đây không chỉ là sự hợp nhất về mặt hành chính mà là sự cộng hưởng, hội tụ thế mạnh của hai cơ sở đào tạo về lĩnh vực công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau sáp nhập, trường có quy mô gần 4.500 người học, 290 cán bộ, viên chức, người lao động; bộ máy được tinh gọn mạnh mẽ từ 25 xuống còn 12 đơn vị, với trụ sở chính tại phường Hàm Rồng và địa điểm đào tạo tại phường Tĩnh Gia. Đây là tiền đề quan trọng để tập trung nguồn lực đầu tư, nâng tầm quản trị và bứt phá về chất lượng đào tạo.

Song hành với quyết định sáp nhập, tỉnh đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt, bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa trình bày diễn văn buổi lễ.

Sự kiện trọng đại này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp nhà trường kỷ niệm 65 năm truyền thống đào tạo nghề và 20 năm đào tạo ở trình độ cao đẳng.

Từ tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Thanh Hóa, chỉ 8 tháng sau ngày thành lập, trường đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Lời căn dặn thiêng liêng của Người: “Dạy tốt, học tốt và sản xuất tốt” đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt, thôi thúc sức mạnh của các thế hệ thầy và trò.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống ấy, qua 20 năm đào tạo trình độ cao đẳng, Nhà trường đã khẳng định vị thế vững chắc với 5 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc tế, ASEAN và quốc gia; nhiều lần đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, công tác đào tạo của Nhà trường luôn bám sát thực tiễn sản xuất: chỉ trong 3 năm gần đây, trường đã hợp tác với hơn 40 doanh nghiệp, phối hợp xây dựng 45 chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho gần 1.000 công nhân, đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 91%, nhiều ngành mũi nhọn đạt trên 95%.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa; trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Nhà trường; tặng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa và các cá nhân thuộc trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các thế hệ cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên Nhà trường trong suốt 65 năm qua. Đồng thời chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao trọng trách mới.

Đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng đặt ra trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Các thầy giáo cô giáo tại buổi lễ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, vị thế cao hơn, trước làn sóng cách mạng công nghiệp, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang diễn ra mạnh mẽ, Thanh Hóa đang rất cần đội ngũ nhân lực kỹ thuật lành nghề, làm chủ công nghệ hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy và xây dựng khối đoàn kết, thống nhất. Hoàn thiện việc sắp xếp nhân sự theo Đề án được phê duyệt bảo đảm công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

Mỗi cán bộ, giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng đồng lòng xây dựng mái nhà chung phát triển bền vững.

Các thầy giáo cô giáo tại buổi lễ.

Đổi mới căn bản, toàn diện nhằm nâng cao thực chất chất lượng đào tạo. Bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra liên tục, thông suốt, giữ vững đầy đủ quyền lợi của người học tại cả hai cơ sở đào tạo; hiện đại hóa chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm thực tế; lấy năng lực nghề nghiệp và hiệu quả việc làm của sinh viên làm thước đo cao nhất.

Đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. Phát huy tối đa lợi thế địa điểm đào tạo tại phường Tĩnh Gia để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trực tiếp cho Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tập trung nguồn lực phát triển các ngành nghề mũi nhọn như cơ khí chế tạo, điện, tự động hóa, năng lượng và các lĩnh vực công nghệ mới; đưa doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình xây dựng chương trình, hướng dẫn thực tập và tuyển dụng.

Chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và hiện đại hóa cơ sở vật chất. Chú trọng bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, năng lực chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy cho đội ngũ giảng viên. Mở rộng hợp tác quốc tế, huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị thực hành đồng bộ, bảo đảm môi trường đào tạo tiệm cận với dây chuyền công nghệ tại các doanh nghiệp hiện đại, nhất là các doanh nghiệp FDI.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tham quan các gian trưng bày của các khoa thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Siết chặt kỷ cương quản trị, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản, hồ sơ và dữ liệu theo đúng quy định của pháp luật; khai thác tối đa công năng cơ sở vật chất hiện có, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng mô hình quản trị nhà trường thông minh, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về phía tỉnh, UBND tỉnh xác định phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao là khâu đột phá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn để Nhà trường nhanh chóng ổn định sau sáp nhập; đồng thời nghiên cứu ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tại cả trụ sở chính và cơ sở Nghi Sơn, quan tâm phát triển các nghề trọng điểm, ngành công nghệ cao cùng các công trình thiết yếu phục vụ người học, trong đó có ký túc xá tại Nghi Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhà trường trong đào tạo, tiếp nhận thực tập và tuyển dụng lao động, thắt chặt hơn nữa mối liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” vì sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các thế hệ nhà giáo luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu nghề; chúc các em học sinh, sinh viên không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để làm chủ tri thức và kỹ năng nghề nghiệp.