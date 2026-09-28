Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định tiền thân là Trường Trung cấp kỹ thuật III Nam Định được thành lập theo Quyết định số 184/BCN năm 1956 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; năm 2005, Trường được nâng cấp lên bậc cao đẳng. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Hiện nay, nhà trường đào tạo 29 ngành, nghề bậc cao đẳng (trong đó có 3 nghề được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt cấp độ quốc tế là Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Thiết kế thời trang; 2 nghề Công nghệ ô tô và May thời trang được phê duyệt cấp độ quốc gia); 21 ngành nghề đào tạo bậc trung cấp và 10 ngành nghề đào tạo bậc sơ cấp. Nhà trường có 132 cán bộ, giảng viên (trên 70% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 100% giảng viên các nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 trở lên).

70 năm qua, nhà trường đã đào tạo trên 200 nghìn cử nhân cao đẳng, cán bộ kỹ thuật viên trung cấp, công nhân kỹ thuật lành nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc… Nhà trường cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các trường đại học, cao đẳng ở các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và hàng trăm doanh nghiệp trong nước, tạo môi trường thực tập và cơ hội việc làm tốt cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Với những thành tích đó, nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động; Huân chương Độc lập; Bộ Công Thương công nhận là trường tiên tiến xuất sắc…

Thời gian tới, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp và quốc tế; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu công nghệ tiên tiến, phấn đấu có thêm nhiều ngành nghề đạt chuẩn quốc tế và khu vực; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực… đáp ứng yêu cầu đào tạo; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, văn minh…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Ghi nhận thành tích của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, trong buổi lễ, các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh; Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Tại buổi lễ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định có 4 tập thể, 7 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 1 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương; nhiều cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam…