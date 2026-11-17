Từ những tình huống đời thường đến nhận thức về trách nhiệm

Phòng học đã hết giờ nhưng đèn vẫn sáng, quạt vẫn chạy; sinh viên ra về mà quên tắt thiết bị điện; hệ thống chiếu sáng vẫn hoạt động dù ánh sáng tự nhiên đã đủ đáp ứng nhu cầu học tập. Những tình huống tưởng chừng rất nhỏ ấy lại trở thành chất liệu để Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) xây dựng video tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

Thay vì lựa chọn cách truyền tải nặng về lý thuyết, đội thi của nhà trường đã khai thác những câu chuyện gần gũi, xuất phát từ chính môi trường học đường. Qua đó, những quy định pháp luật về sử dụng năng lượng được thể hiện bằng hình ảnh, tình huống cụ thể, giúp người xem dễ dàng nhận diện những thói quen chưa hợp lý trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo đại diện nhà trường, tình trạng sử dụng điện lãng phí trong trường học không hẳn xuất phát từ sự cố tình, mà phần lớn bắt nguồn từ thói quen và nhận thức. Khi điện năng được chi trả từ nguồn kinh phí chung, một bộ phận học sinh, sinh viên đôi khi chưa thực sự quan tâm đến việc sử dụng tiết kiệm, bởi chưa nhận thức đầy đủ rằng mỗi thiết bị điện hoạt động không cần thiết đều đồng nghĩa với một khoản chi phí và sự lãng phí tài nguyên.

Thầy và trò Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) xây dựng video tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chính từ thực tế đó, đội thi mong muốn xây dựng một câu chuyện để người xem có thể nhận ra chính mình hoặc những điều từng chứng kiến trong môi trường học đường. Thông điệp được gửi gắm khá giản dị nhưng có sức cảnh tỉnh: Điện năng không miễn phí, tài nguyên không vô hạn và tiết kiệm điện không phải trách nhiệm riêng của nhà trường, người quản lý hay nhân viên kỹ thuật, mà là trách nhiệm của tất cả những người đang học tập, làm việc trong môi trường đó.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy sự chủ động của HueIC trong việc đưa nội dung cuộc thi đến gần hơn với người học. Bởi khi những quy định pháp luật được đặt trong các tình huống cụ thể, việc tiếp nhận kiến thức không còn là quá trình ghi nhớ đơn thuần mà có thể bắt đầu từ sự tự nhìn nhận, điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân.

Sức lan tỏa từ sự hưởng ứng của tập thể nhà trường

Xác định Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” không chỉ là một hoạt động hưởng ứng phong trào mà còn là cơ hội thiết thực để nâng cao nhận thức, hình thành ý thức và trách nhiệm của mỗi học sinh, sinh viên, ngay sau khi cuộc thi được phát động, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã triển khai rộng rãi đến toàn thể viên chức, đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên.

Thông qua các kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên và Bộ phận Công tác Học sinh, Sinh viên, thông tin về cuộc thi được phổ biến đến các lớp, chi đoàn. Nhà trường đồng thời vận động, khuyến khích các tập thể tích cực tham gia, tạo không khí hưởng ứng sôi nổi trong toàn trường.

Sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị cùng tinh thần chủ động của đội ngũ giảng viên, đoàn viên, thanh niên và sinh viên đã mang lại kết quả đáng ghi nhận: HueIC là đơn vị có số lượt tham gia cuộc thi nhiều nhất trên toàn quốc trong tuần đầu tiên.

Đây không đơn thuần là một kết quả về số lượng. Đằng sau con số ấy là sự quan tâm của tập thể nhà trường đối với vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của công tác tuyên truyền khi được triển khai rộng rãi và gắn với những vấn đề thiết thực của đời sống.

Đáng chú ý, quá trình tham gia cuộc thi cũng mở ra cơ hội để giảng viên và sinh viên tiếp cận sâu hơn với các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua việc tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu và xây dựng nội dung video, các thành viên tham gia có dịp tìm hiểu Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12, qua đó nhận diện rõ hơn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý và sử dụng năng lượng; các quy định về kiểm toán năng lượng và dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo giúp người học hiểu rõ hơn về yêu cầu thực hành tiết kiệm điện trong các cơ quan, công sở và đời sống xã hội.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hướng tới xây dựng văn hoá tiết kiệm nặng lượng trong học đường.

Đặc biệt, việc cập nhật Luật số 77/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, giúp giảng viên và sinh viên tiếp cận những cơ chế, chính sách mới, hướng tới thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả một cách đồng bộ và bền vững.

Điều quan trọng hơn cả là qua quá trình tìm hiểu, các quy định pháp luật không còn được nhìn nhận như những nội dung xa vời, mà gắn trực tiếp với từng hành động trong cuộc sống. Tắt một bóng đèn khi không sử dụng, ngắt quạt trước khi rời phòng hay lựa chọn thiết bị có hiệu suất năng lượng cao đều là những việc làm cụ thể góp phần thực hiện chủ trương tiết kiệm năng lượng.

Hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm năng lượng trong học đường

Theo đại diện Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, để tiết kiệm năng lượng thực sự đi vào đời sống học đường, điều quan trọng không phải là đưa ra thật nhiều khẩu hiệu mà là thay đổi được những thói quen cụ thể.

Với học sinh, sinh viên, việc tắt đèn, quạt và các thiết bị điện trước khi rời phòng học; chủ động tận dụng ánh sáng tự nhiên; sử dụng quạt, điều hòa phù hợp với điều kiện thời tiết và số lượng người trong phòng là những hành động có thể thực hiện ngay mà không cần đầu tư thêm kinh phí hay sử dụng công nghệ phức tạp.

Những việc làm tưởng chừng đơn giản ấy sẽ tạo ra hiệu quả đáng kể nếu được duy trì thường xuyên và thực hiện đồng bộ trong toàn trường.

Tuy nhiên, để ý thức tiết kiệm điện không chỉ dừng lại trong thời gian diễn ra cuộc thi, HueIC xác định công tác tuyên truyền, giáo dục cần được duy trì thường xuyên, liên tục. Trong đó, Đoàn Thanh niên và Bộ phận Công tác Học sinh, Sinh viên tiếp tục phát huy vai trò trong việc truyền thông thông qua các tin, bài, video, infographic trên những kênh thông tin của nhà trường.

Để ý thức tiết kiệm điện không chỉ dừng lại trong thời gian diễn ra cuộc thi, HueIC xác định công tác tuyên truyền, giáo dục cần được duy trì thường xuyên, liên tục.

Các áp phích, poster và bảng nhắc nhở cũng sẽ được bố trí tại phòng học, hành lang, khu vực sinh hoạt chung và những vị trí thường xuyên sử dụng thiết bị điện. Cùng với đó, nội dung tiết kiệm năng lượng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa và chương trình tuyên truyền pháp luật.

Nhà trường cũng khuyến khích các chi đoàn, cán bộ lớp và từng sinh viên chủ động nhắc nhở, giám sát việc sử dụng điện tại lớp học và khu vực sinh hoạt chung. Mục tiêu lâu dài là hình thành một thói quen văn minh trong môi trường giáo dục: Mỗi người trước khi rời khỏi phòng học đều tự giác kiểm tra và tắt những thiết bị điện không còn cần thiết.

Có thể thấy, giá trị của một cuộc thi tìm hiểu pháp luật không chỉ nằm ở số lượng người tham gia, số lượt dự thi hay thứ hạng đạt được, mà quan trọng hơn là những thay đổi trong nhận thức và hành động sau đó.

Từ câu chuyện của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, có thể thấy việc giáo dục ý thức tiết kiệm năng lượng sẽ có sức thuyết phục hơn khi bắt đầu từ chính những vấn đề gần gũi với người học. Một sinh viên chủ động tắt quạt khi rời lớp, một tập thể biết sử dụng điện đúng lúc, đúng nhu cầu hay một giảng viên thường xuyên nhắc nhở học trò về trách nhiệm với tài nguyên đều là những đóng góp thiết thực.

Khi những hành động nhỏ được thực hiện bởi hàng nghìn người và duy trì mỗi ngày, hiệu quả tiết kiệm không chỉ thể hiện ở chi phí điện năng của nhà trường mà còn góp phần hình thành một thế hệ người học có trách nhiệm với cộng đồng, biết trân trọng tài nguyên và có ý thức sống bền vững.

Đó cũng chính là cách thông điệp của Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động tuyên truyền, trở thành những hành động cụ thể trong môi trường học đường.