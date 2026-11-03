Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM mở cơ hội học tập quốc tế cho sinh viên

Lãnh đạo hai đơn vị cùng ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác. Ảnh: NTCC.

Chiều 3/11, Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM (HCT) và Trường Đại học Nữ Suwon (Hàn Quốc) đã tổ chức buổi làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mở ra nhiều triển vọng trong trao đổi giáo dục, liên kết đào tạo, phát triển cơ hội học tập quốc tế cho sinh viên.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ sở giáo dục tập trung vào việc triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, mở rộng cơ hội học tập chuyển tiếp và tăng cường giao lưu học thuật, văn hóa. Đây được xem là bước đi thiết thực nhằm đa dạng hóa môi trường học tập, giúp sinh viên tiếp cận nền giáo dục quốc tế và nâng cao năng lực hội nhập trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng mở rộng.

Đại diện 2 cơ sở giáo dục tại lễ ký kết. Ảnh: NTCC.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình hợp tác là lĩnh vực Chăm sóc sắc đẹp (K-Beauty). Thông qua sự kết nối giữa hai nhà trường, sinh viên HCT có thêm cơ hội tìm hiểu các chương trình đào tạo tại Hàn Quốc, chính sách học bổng, điều kiện tuyển sinh cũng như lộ trình học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp – ngành nghề đang có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường quốc tế.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Nữ Suwon đã giới thiệu về môi trường đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất, đời sống sinh viên và chương trình đào tạo chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp. Hoạt động giao lưu, tư vấn trực tiếp cũng nhận được sự quan tâm của sinh viên HCT, đặc biệt là những thông tin liên quan đến cơ hội học tập, thực hành và trải nghiệm tại Hàn Quốc.

Trường Đại học Nữ Suwon (Hàn Quốc) chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên ngành chăm sóc sắc đẹp Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM. Ảnh: NTCC.

Việc ký kết MOU không chỉ góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa HCT và Trường Đại học Nữ Suwon mà còn thể hiện định hướng chủ động hội nhập quốc tế của HCT trong hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thông qua các chương trình liên kết, trao đổi và hợp tác giáo dục, sinh viên có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng trải nghiệm văn hóa và từng bước xây dựng năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Trong chiến lược phát triển, HCT tiếp tục chú trọng mở rộng mạng lưới hợp tác với các trường đại học, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu thực tiễn, mang đến nhiều cơ hội phát triển cho người học.