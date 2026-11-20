Liên quan đến vấn đề này, Nhà giáo Ưu tú - Tiến sĩ (NGƯT-TS) Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, đã có buổi trao đổi với phóng viên (P.V) Chuyên đề Công an TPHCM về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH tại trường.

P.V: Với đặc thù đông sinh viên, viên chức, người lao động và nhiều khu vực chức năng, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã triển khai giải pháp gì để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, thưa Hiệu trưởng?

NGƯT - TS PHẠM HỮU LỘC: Quan điểm của nhà trường là không chỉ chuẩn bị phương tiện để xử lý khi xảy ra sự cố, mà quan trọng hơn là phải chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ ngay từ hoạt động hàng ngày. Trên tinh thần đó, nhà trường đã ban hành nội quy an toàn, tổ chức kiểm tra định kỳ, quan tâm bảo dưỡng hệ thống và phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC); đồng thời kiện toàn Ban chỉ huy, lực lượng xung kích, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức tập huấn, thực tập phương án.

Nhà giáo Ưu tú - Tiến sĩ Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Chúng tôi xác định công tác PCCC không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách hoặc bộ phận được phân công, mà cần sự tham gia của tất cả viên chức, người lao động và sinh viên. Một thiết bị điện được sử dụng đúng cách, một nguy cơ mất an toàn được phát hiện, phản ánh, xử lý kịp thời hay một lối thoát nạn được giữ thông thoáng đều góp phần phòng ngừa sự cố.

P.V: Thưa Hiệu trưởng, thông qua Chương trình thực tập PCCC&CNCH năm 2026, nhà trường kỳ vọng đạt được những mục tiêu gì trong việc nâng cao kỹ năng ứng phó và ý thức trách nhiệm PCCC của viên chức, người lao động, sinh viên?

NGƯT - TS PHẠM HỮU LỘC: Điều nhà trường hướng đến không chỉ là hoàn thành chương trình thực tập theo kế hoạch, mà quan trọng hơn là giúp người tham gia có khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào các tình huống thực tế. Khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố, những phút đầu tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì vậy, mỗi người cần biết cách nhận diện nguy hiểm, phát tín hiệu cảnh báo đồng thời báo ngay cho lực lượng chức năng, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu khi đủ điều kiện an toàn và lựa chọn hướng thoát nạn phù hợp. Đối với lực lượng tại chỗ, yêu cầu còn là khả năng phối hợp, tổ chức hướng dẫn thoát nạn, hỗ trợ người gặp nạn và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp ứng phó kịp thời.

Chương trình thực tập ngày 31/10/2026 tại Khu D được tổ chức với sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TPHCM, là dịp để nhà trường rèn luyện những kỹ năng trên trong điều kiện mô phỏng gần với thực tế, nhất là đối với tình huống xảy ra tại tòa nhà cao tầng. Qua hoạt động này, nhà trường mong mỗi viên chức, người lao động, sinh viên hiểu rằng PCCC phải bắt đầu từ ý thức phòng ngừa; còn khả năng ứng phó hiệu quả được hình thành qua thực hành, rèn luyện thường xuyên.

P.V: Hiệu trưởng đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị, khả năng phối hợp và kỹ năng ứng phó của lực lượng PCCC tại TDC? Những nguy cơ cháy, nổ nào cần đặc biệt lưu ý trong môi trường giáo dục?

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH hướng dẫn chữa cháy nhà cao tầng tại buổi diễn tập

NGƯT - TS PHẠM HỮU LỘC: Qua chương trình thực tập có thể thấy sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với các bộ phận của nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức xử lý tình huống, huy động lực lượng, phương tiện và hướng dẫn thoát nạn. Việc thực tập tại Khu D, nơi có tòa nhà cao tầng và nhiều hoạt động giảng dạy, làm việc... giúp các lực lượng tham gia có thêm điều kiện tiếp cận tình huống giả định, làm quen với quy trình phối hợp và nhận diện các yêu cầu đặt ra khi xảy ra sự cố hỏa hoạn. Đây cũng là dịp để nhà trường đánh giá lại công tác chuẩn bị, khả năng huy động lực lượng tại chỗ và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo tôi, điều quan trọng sau mỗi lần thực tập là phải rút ra được bài học cụ thể, nhất là về phát hiện và thông tin sự cố, phối hợp giữa các bộ phận, tổ chức thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu. Không thể chỉ dựa vào một buổi thực tập để khẳng định mọi tình huống đều có thể xử lý tốt. Riêng với môi trường giáo dục nghề nghiệp, cần đặc biệt chú ý đến nguy cơ mất an toàn điện tại phòng học, phòng máy tính; nguồn nhiệt, tia lửa trong xưởng thực hành; việc sử dụng thiết bị tại KV bếp ăn, ký túc xá cũng như khả năng thoát nạn tại những nơi tập trung đông người. Bên cạnh trang thiết bị, ý thức chấp hành nội quy và kỹ năng của người sử dụng công trình là yếu tố không thể xem nhẹ.

P.V: Thưa Hiệu trưởng, để bảo đảm an toàn tính mạng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, cần đưa ra những khuyến cáo gì về phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn?

Hướng dẫn các sinh viên sử dụng bình chữa cháy tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

NGƯT - TS PHẠM HỮU LỘC: Tôi cho rằng trước hết mỗi người cần hình thành thói quen sử dụng điện, nguồn lửa và nguồn nhiệt an toàn; không được chủ quan với những dấu hiệu bất thường như thiết bị quá nóng, dây dẫn hỏng, mùi khét hoặc hiện tượng chập điện... Khi phát hiện nguy cơ cần thông báo ngay cho người có trách nhiệm để kiểm tra, xử lý. Thứ hai, cần chủ động tìm hiểu vị trí lối thoát nạn, cầu thang bộ, phương tiện chữa cháy và các chỉ dẫn an toàn tại nơi mình học tập, làm việc; không để vật dụng cản trở hành lang, cầu thang, cửa thoát nạn. Thứ ba, khi xảy ra cháy nổ, phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng cảnh báo cho những người xung quanh, gọi số 114 và di chuyển theo lối thoát nạn an toàn; không sử dụng thang máy khi xảy ra cháy, không quay lại KV nguy hiểm để lấy tài sản. Chỉ tham gia chữa cháy ban đầu khi đã được hướng dẫn, có phương tiện phù hợp và bảo đảm an toàn cho bản thân.

Đối với giảng viên, bên cạnh việc thực hiện các quy định an toàn trong giảng dạy, cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn sinh viên nhận diện nguy cơ hỏa hoạn, đặc biệt tại các xưởng và phòng thực hành. Đối với các em sinh viên, việc chấp hành nội quy và chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn là sự chuẩn bị cần thiết cho môi trường sống và làm việc sau này.

Nhà trường mong muốn mỗi thành viên TDC đều nêu cao ý thức phòng ngừa, biết cách bảo vệ mình và hỗ trợ người khác trong trường hợp cần thiết. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn không chỉ dựa vào cơ sở vật chất, phương tiện hay các đợt tập huấn, mà phải bắt đầu từ trách nhiệm và hành động hàng ngày của mỗi người.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn Hiệu trưởng.