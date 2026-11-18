Nhân dịp chào đón năm học mới 2026 - 2027 và kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) đã ra mắt Trung tâm STEM Công nghiệp 4.0.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo sinh viên.

Dịch chuyển mô hình đào tạo gắn với thực tiễn kỷ nguyên số

Việc đưa vào vận hành Trung tâm STEM Công nghiệp 4.0 được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực tay nghề cao tại Thủ đô và các khu vực lân cận.

Các đại biểu bấm nút vận hành Trung tâm STEM Công nghiệp 4.0 tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội

Tại không gian này, học sinh, sinh viên được trực tiếp tiếp cận các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), robot, Internet vạn vật (IoT), tự động hóa, cơ điện tử và năng lượng tái tạo.

Đây không chỉ là nơi thực hành kỹ năng chuyên môn mà còn là môi trường ươm mầm các dự án công nghệ giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Ghi nhận những nỗ lực đổi mới của nhà trường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao việc chủ động đưa công nghệ hiện đại vào môi trường học tập.

Hướng đi này đóng vai trò thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực trọng yếu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân thấu hiểu những đặc thù và thách thức mà đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đang đối mặt.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà giáo là một nghề rất cao quý. Những người thầy, người cô tham gia giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có những đặc thù, niềm vui riêng, đồng thời phải đối mặt với không ít khó khăn, vất vả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với những khó khăn đó và mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục đồng hành để xây dựng, phát triển lực lượng nhân lực có kỹ năng, có tay nghề, tạo việc làm bền vững, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và tiếp cận được nhiều công nghệ mới. Qua đó, góp phần phát triển thêm nhiều ngành nghề mới, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị trong thời gian tới.

Chuyển từ "đào tạo cái mình có" sang "đào tạo cái thị trường cần"

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp đứng trước những cơ hội và yêu cầu phát triển mới.

TS. Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phát biểu tại chương trình

Thực tế thời gian qua, bức tranh tuyển sinh và đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Theo TS. Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng nhà trường, quy mô đào tạo toàn trường hiện đạt hơn 7.000 học sinh, sinh viên với tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp duy trì ở mức trên 98%.

Đến nay, trường đã cung cấp cho thị trường hơn 20.000 lao động tay nghề cao, nhiều cựu học sinh, sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn như Samsung, VinFast, PMTT, Hanwha; trong đó, có những người đảm nhiệm vị trí quan trọng hoặc phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Đại biểu tham quan Trung tâm STEM công nghệ 4.0.

Để có được kết quả này, nhà trường đã quyết liệt thay đổi tư duy quản lý, chuyển đổi phương pháp giảng dạy từ việc cung cấp những gì nhà trường có sẵn sang bám sát yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tái định hình phương thức sản xuất toàn cầu, nhà trường xác định người lao động hiện đại không chỉ cần vững chuyên môn mà phải trang bị kỹ năng thích ứng linh hoạt và tinh thần học tập suốt đời.

Bước vào lộ trình đến năm 2030, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đặt mục tiêu vươn lên trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao được quốc tế công nhận, đảm nhận vai trò Trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề.

Với quy mô dự kiến mở rộng lên 10.000 - 12.000 sinh viên, nhà trường sẽ tập trung nguồn lực vào các nhóm ngành công nghệ mũi nhọn như công nghệ bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ vật liệu mới và giảm phát thải carbon.

Nhắn nhủ tới thế hệ trẻ trong ngày đầu năm học mới, Hiệu trưởng Phạm Xuân Khánh tái khẳng định triết lý giáo dục "Giỏi nghề, giàu đức" của nhà trường.

Tay nghề xuất sắc là bệ phóng năng lực, nhưng chính đạo đức và nhân cách mới là hệ quy chiếu để mỗi người lao động vươn xa và phát triển bền vững trong sự nghiệp.

Nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy. Đặc biệt, một cá nhân của trường đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 185/QĐ-TTg ngày 28/1/2026 vì những đóng góp nổi bật trong sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp.