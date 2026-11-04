Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi kỷ niệm 50 năm thành lập

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng lẵng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng nhà trường. Ảnh: Công Nghĩa

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường qua các thời kỳ.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Nghĩa

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Nghĩa

Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi Phạm Duy Đông ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Ảnh: Công Nghĩa

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển từ cơ sở ban đầu tại Gò Công (Tiền Giang cũ), Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi gắn bó với sự phát triển của ngành nông nghiệp và các công trình thủy lợi. Hiện nhà trường có 260 cán bộ quản lý, nhà giáo; đào tạo 16 ngành nghề cho 8.971 học sinh, sinh viên. Trường là một trong 10 cơ sở đầu tiên trên cả nước được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao; là một trong 6 cơ sở được Chính phủ đầu tư thành Trung tâm Quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Trường được UNEVOC xếp hạng 898/2.016 toàn cầu về phát triển xanh và vào tốp 3 đơn vị được UNESCO-UNEVOC vinh danh về giáo dục nghề nghiệp xanh, phát triển bền vững. Hiện trường triển khai các chương trình hợp tác với đối tác từ Đức, Australia, Đan Mạch, Nhật Bản, Tây Ban Nha và khu vực ASEAN.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đất nước. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, Đồng Nai đang trong giai đoạn phát triển công nghiệp hiện đại, hạ tầng giao thông, logistics, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc và cảng biển. Do đó, nguồn nhân lực kỹ thuật cao là yếu tố then chốt.

Thành phố đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chất lượng đào tạo; tăng thời lượng thực hành, trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng số, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp. Đặc biệt, cần bám sát nhu cầu nhân lực phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông trọng điểm; nghiên cứu mở rộng các ngành tự động hóa, công nghệ thông minh, logistics. Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết thực chất với doanh nghiệp và chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của trường được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khen thưởng. Đặc biệt, TS Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

UBND thành phố Đồng Nai tặng bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” và Cờ thi đua xuất sắc cho nhà trường; tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển trường.

Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi nhận quyết định Trường cao đẳng chất lượng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Công Nghĩa

TS Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Công Nghĩa

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức trao cờ thi đua xuất sắc khối 12 của UBND thành phố Đồng Nai tặng nhà trường. Ảnh: Công Nghĩa

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức trao bức trướng của UBND thành phố Đồng Nai tặng nhà trường. Ảnh: Công Nghĩa