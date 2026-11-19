Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Trường Cao đẳng Cà Mau tổ chức họp mặt tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.

Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển, khẳng định quyết tâm đổi mới sau hợp nhất và hướng đến mục tiêu nâng tầm chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Cà Mau tổ chức họp mặt tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động nhân Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026)

Kế thừa truyền thống, tạo nền tảng phát triển

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được sắp xếp, hợp nhất, hình thành Trường Cao đẳng Cà Mau với quy mô và nguồn lực mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn mở ra cơ hội tập trung nguồn lực, kết nối thế mạnh, nâng cao hiệu quả đào tạo.

Trên hành trình đó, những giá trị truyền thống, kinh nghiệm quản lý, đội ngũ nhà giáo và thành quả đào tạo của các đơn vị tiền thân tiếp tục được kế thừa, trở thành nền tảng cho sự phát triển lâu dài của nhà trường.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà chúc mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Mỗi cơ sở giáo dục trước đây đều có những dấu ấn riêng, được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức và người lao động.

Từ bục giảng đến các hoạt động quản lý, phục vụ đào tạo, mỗi cá nhân đều có những đóng góp thiết thực, góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trưởng thành, lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho quê hương.

Trân trọng những giá trị ấy, lãnh đạo nhà trường xác định quá trình hợp nhất phải đi đôi với kế thừa, phát huy thành quả đã có, đồng thời xây dựng môi trường làm việc thống nhất, đoàn kết, hướng đến mục tiêu chung.

Sau những tháng đầu vận hành, nhà trường từng bước ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các đơn vị, phân công nhiệm vụ, duy trì hoạt động quản lý, điều hành.

Công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên và các hoạt động chuyên môn được triển khai liên tục, không để quá trình hợp nhất làm gián đoạn nhiệm vụ giáo dục.

Kết quả bước đầu có sự đóng góp quan trọng từ tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ và đồng thuận của đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động. Dù phải thích ứng với môi trường làm việc và phương thức quản lý mới, tập thể nhà trường vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động.

TS Ngô Đức Lưu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu tại buổi họp mặt

Bên cạnh đó, nhà trường nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, hợp tác với doanh nghiệp ngày càng có ý nghĩa thiết thực trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thông qua hỗ trợ học bổng, trang thiết bị, tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc và tuyển dụng sau tốt nghiệp, doanh nghiệp góp phần giúp người học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận thực tiễn và mở rộng cơ hội việc làm.

Đổi mới toàn diện, nâng tầm chất lượng đào tạo

Bên cạnh thuận lợi, Trường Cao đẳng Cà Mau cũng đối mặt với không ít thách thức. Các cơ sở trước đây có truyền thống, quy mô và điều kiện hoạt động khác nhau; cơ sở vật chất còn phân bố tại nhiều địa điểm, đòi hỏi nhà trường tiếp tục thống nhất phương thức quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực.

Trong khi đó, sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và những biến động của thị trường lao động đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn đối với giáo dục nghề nghiệp.

Nhà trường xác định đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng của người học

Từ thực tiễn đó, nhà trường xác định quy mô sau hợp nhất mới chỉ là điều kiện ban đầu. Một ngôi trường lớn hơn về tổ chức chưa đồng nghĩa với chất lượng đào tạo cao hơn.

Điều quan trọng là phải chuyển hóa nguồn lực thành chất lượng thực chất, kết nối thế mạnh của các đơn vị thành sức mạnh chung, lấy hiệu quả đào tạo và sự trưởng thành của người học làm thước đo.

Với mục tiêu từng bước trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, nhà trường xác định xây dựng khối đoàn kết, thống nhất là nhiệm vụ nền tảng.

Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động cần phát huy trách nhiệm, gắn bó với mái nhà chung, không phân biệt đơn vị công tác trước đây, cùng hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được xem là nhiệm vụ then chốt. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và khả năng ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.

TS Ngô Đức Lưu trao học bổng cho sinh viên

Phương pháp đào tạo tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường thực hành, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng của người học. Đặc biệt, chương trình và ngành nghề đào tạo phải gắn với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động.

Nhà trường chú trọng tăng cường thực tập, hợp tác với doanh nghiệp, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học. Năng lực nghề nghiệp và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cần trở thành những tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả đào tạo.

Song song đó, nhà trường tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Công tác quản trị cũng phải đổi mới theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và cá nhân.

TS Ngô Đức Lưu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau

Tiến sĩ Ngô Đức Lưu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, nhấn mạnh: “Trong giai đoạn mới, nhà trường xác định đổi mới là yêu cầu tất yếu, là động lực để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Chúng tôi quyết tâm đổi mới tư duy quản trị, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, hiện đại hóa hoạt động đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp.

Đặc biệt, nhà trường sẽ tập trung chuyển hóa những lợi thế, nguồn lực sau hợp nhất thành chất lượng đào tạo thực chất, lấy người học làm trung tâm, lấy năng lực nghề nghiệp và cơ hội việc làm của học sinh, sinh viên làm thước đo hiệu quả.

Với quyết tâm và sự đồng lòng của toàn trường, cùng sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và sự đồng hành của doanh nghiệp, chúng tôi phấn đấu đưa Trường Cao đẳng Cà Mau phát triển lên tầm cao mới, từng bước trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, có uy tín, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của tỉnh và khu vực”.

Phát huy truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ, tận dụng cơ hội từ quá trình hợp nhất và kiên trì đổi mới, Trường Cao đẳng Cà Mau đang từng bước tạo dựng nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Chất lượng đào tạo sẽ là thước đo quan trọng để nhà trường khẳng định vị thế, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.