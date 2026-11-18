Trường Cao đẳng Cà Mau họp mặt, tôn vinh nhà giáo nhân ngày 20/11
Chiều 18/11, Trường Cao đẳng Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Dự họp mặt có đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau.
Phát biểu tại buổi họp mặt, TS Ngô Đức Lưu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, khẳng định những thành quả nhà trường đạt được hôm nay là kết tinh từ tâm huyết, trách nhiệm và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên. Đây cũng là nền tảng để nhà trường tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới.
Trước yêu cầu ngày càng cao về đào tạo nguồn nhân lực, nhà trường xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động vượt qua khó khăn, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước biểu dương, ghi nhận những kết quả Trường Cao đẳng Cà Mau đạt được; đồng thời trân trọng tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý trong xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.
Dịp này, Trường Cao đẳng Cà Mau có 1 nhà giáo của trường được trao Huân chương Lao động hạng Ba; 8 nhà giáo nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 27 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh và 4 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/truong-cao-dang-ca-mau-hop-mat-ton-vinh-nha-giao-nhan-ngay-20-11-a134483.html