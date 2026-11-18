Dự họp mặt có đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước trao quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Cà Mau.

Đại biểu xem video giới thiệu về Trường Cao đẳng Cà Mau.

Phát biểu tại buổi họp mặt, TS Ngô Đức Lưu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, khẳng định những thành quả nhà trường đạt được hôm nay là kết tinh từ tâm huyết, trách nhiệm và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên. Đây cũng là nền tảng để nhà trường tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới.

TS Ngô Đức Lưu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, phát biểu tại buổi họp mặt.

Trước yêu cầu ngày càng cao về đào tạo nguồn nhân lực, nhà trường xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động vượt qua khó khăn, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Đại diện tập thể thầy cô giáo, TS Trần Võ Hải Đường, giảng viên Khoa Nông nghiệp, bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề, không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, đoàn kết để xây dựng Trường Cao đẳng Cà Mau trở thành một địa chỉ giáo dục nghề nghiệp uy tín, chất lượng và nhân văn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước biểu dương, ghi nhận những kết quả Trường Cao đẳng Cà Mau đạt được; đồng thời trân trọng tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý trong xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Võ Chí Quốc, Khoa Công nghệ thông tin và Nghiệp vụ.

Đồng chí Trần Hữu Phước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Trường Cao đẳng Cà Mau có 1 nhà giáo của trường được trao Huân chương Lao động hạng Ba; 8 nhà giáo nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 27 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh và 4 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

TS Ngô Đức Lưu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025 và 2025-2026.