Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của trường.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau xem lại đoạn clip tổng kết năm học 2025 - 2026 với nhiều thành tích nổi bật. Hiện trường duy trì quy mô đào tạo với 15 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 13 ngành, nghề trình độ trung cấp tại 5 khoa với quy mô 2.169 học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức 8 lớp đào tạo thường xuyên, ngắn hạn với 141 học viên.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận Đỗ Huy Sơn phát biểu chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Năm 2026, trường tuyển mới 1.412 học sinh, sinh viên hệ chính quy, đạt 118% chỉ tiêu được giao. Hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được mở rộng với hơn 6 trường đại học; đào tạo đại học, liên thông đạt 140,8% chỉ tiêu và bồi dưỡng ngắn hạn đạt 145,3% chỉ tiêu.

Tập thể cán bộ, giáo viên, người lao động Trường Cao đẳng Bình Thuận dự lễ kỷ niệm

Trong năm học qua, 71% học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập từ khá trở lên; 92,5% đạt kết quả rèn luyện từ khá trở lên, đạt và vượt các chỉ tiêu chất lượng năm 2026. Tỷ lệ được xét, công nhận tốt nghiệp đạt 86,9%, tương ứng 818/ 941 học sinh, sinh viên. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh, sinh viên bỏ học giảm 5,21% so với năm học trước.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Trong năm học, 39 sản phẩm khoa học và công nghệ cấp trường được công nhận kết quả, vượt 20 đề tài so với chỉ tiêu. Nhà trường đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Lâm Đồng năm 2025; có 2 bài báo khoa học được báo cáo tại Hội thảo quốc tế VACC 2026.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Với kết quả đó, nhiều tập thể, cá nhân của trường được vinh danh ở các cấp, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng tiêu biểu.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu chúc mừng nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường đạt được thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, năm học 2026 - 2027 có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng hoa chúc mừng nhà trường

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2026 - 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trườngtiếp tục cụ thể hóanội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, cần mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề, hình thức, chương trình, phương thức đào tạo gắn với nhu cầu việc làm của người học và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

Tri ân nguyên ban giám hiệu các trường cao đẳng tiền thân và Trường Cao đẳng Bình Thuận

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả về quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác quốc tế khi có điều kiện; chú trọng công tác liên kết đào tạo với một số trường đại học có uy tín trong nước. Trường cũng cần đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; đổi mới hoạt động truyền thông, quảng bá và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Lãnh đạo trường đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

Đối với học sinh, sinh viên, đồng chí Nguyễn Minh khẳng định việc học nghề là lựa chọn đúng đắn, phù hợp, đồng thời, nhắn nhủ các em chú trọng thực hành để sau này làm việc có tay nghề vững vàng, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống để phát triển toàn diện.

Cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba

Đồng chí cũng mong các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm phối hợp, hỗ trợ nhà trường định hướng, xác định được nhu cầu đào tạo nghề trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp và đặc biệt cần làm tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học.

Nhà trường tri ân các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên

Tôi tin tưởng tập thể Trường Cao đẳng Bình Thuận sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, gặt hái những kết quả cao hơn trong năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã tặng hoa chúc mừng nhà trường, gửi lời tri ân đến đội ngũ cán bộ, giảng viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam và chúc thầy trò bước vào năm học mới với nhiều thắng lợi.

Cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh ở các cấp, trong đó, có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 lãnh đạo trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020 - 2025; 1 giảng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu năm 2026”.

Cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đạt danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu năm 2026”

Các tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2025 - 2026

Ngoài ra, còn nhiều cá nhân, tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2025 - 2026.

Các cá nhân và tập thể được nhận Giấy khen của trường vì có thành tích xuất sắc trong năm học qua

Nhân dịp năm học mới 2026 - 2027, Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tiếp nhận 295 triệu đồng từ các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh để trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, theo đuổi nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Bình Thuận tiếp nhận tài trợ học bổng của các đơn vị, doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Bình Thuận tiếp nhận tài trợ học bổng của các đơn vị, doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Bình Thuận tiếp nhận sự tài trợ học bổng của các đơn vị, doanh nghiệp