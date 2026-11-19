Ngày 19/11, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại 2 cơ sở phía Bắc và phía Nam của nhà trường. Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I chủ trì buổi lễ.

Nhân dịp này, Văn phòng Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, lãnh đạo Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương; chính quyền địa phương nơi nhà trường đóng quân cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ giáo viên của nhà trường các thời kỳ.

Chuẩn bị các điều kiện đào tạo chuyên ngành bảo đảm an ninh hàng không

Trong năm học 2025- 2026 và những tháng đầu năm học 2026 -2027, mặc dù đứng trước nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới, Trường Cao đẳng ANND I đã nỗ lực đổi mới, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nhà trường đã hoàn thành xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an ninh hàng không. Ngày 11/8/2026, Bộ Công an đã ký ban hành Đề án số 15/ĐA-BCA về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an ninh hàng không, trong đó giao Trường Cao đẳng ANND I chủ trì phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Đến nay, nhà trường đã cơ bản hoàn thành các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đang tích cực phối hợp với Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trình Bộ GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với ngành Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, chuyên ngành Bảo đảm an ninh hàng không trình độ trung cấp; đồng thời phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng tặng Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa.

Công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng. Nhà trường đã tổ chức đào tạo cho gần 2.000 học viên Việt Nam và Campuchia hệ trung cấp an ninh chính quy; giảng dạy hàng trăm lớp với hơn 3.000 học viên là lãnh đạo, chỉ huy cấp đội và Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh đặc biệt, phòng, chống khủng bố cho hàng trăm học viên là lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Công an Campuchia và Công an Lào. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định năng lực, trách nhiệm và uy tín của nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong nước và hợp tác quốc tế.

Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng tặng các cá nhân tiêu biểu.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận nghiệp vụ đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhà trường đã chủ trì tổ chức nghiên cứu, biên soạn 3 tập lý luận nghiệp vụ của Bộ Công an gồm: Lý luận về tham mưu CAND; Lý luận về lãnh đạo, chỉ huy CAND; Lý luận về công tác phối hợp lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND. Đây là những lĩnh vực công tác quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Công tác chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục, làm việc hiện đại tiếp tục được nhà trường đẩy mạnh. Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ giáo dục, đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo có nhiều đột phá...

Với những thành tích xuất sắc, năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng ANND I được Bộ Công an đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 1 đơn vị cấp phòng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; nhiều đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 7 đồng chí vinh dự được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”; 7 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Bộ; 10 đồng chí giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường…

Hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của ngôi trường gần 60 năm tuổi

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các cấp, các ngành, Công an các đơn vị, địa phương; các nhà khoa học, các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên và học viên đã luôn quan tâm, đồng hành, đóng góp công sức, trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhà trường trong gần 60 năm qua.

Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng Khoa Cảnh vệ, Trường Cao đẳng ANND I.

Theo Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, ngày 29/10/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định số 3122 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng ANND I vào Học viện An ninh nhân dân (ANND), trực thuộc Bộ Công an; Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026. Với quyết định này, sau gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng ANND I sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình với tư cách là một cơ sở giáo dục độc lập của Bộ Công an.

Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND; đồng thời mở ra không gian, điều kiện và cơ hội phát triển mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá, PGS.TS Hoàng Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng".

“Đứng trước dấu mốc đặc biệt này, mỗi chúng ta có quyền tự hào về chặng đường đã qua, trân trọng những giá trị đã được các thế hệ dày công vun đắp, đồng thời cũng cần nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với chặng đường phía trước. Bởi lẽ, một mô hình tổ chức có thể khép lại, một tên gọi có thể trở thành dấu ấn của lịch sử nhưng truyền thống, bản sắc, những giá trị tốt đẹp và tình cảm gắn bó với mái trường thì không bao giờ mất đi. Truyền thống gần 60 năm của Trường Cao đẳng ANND I sẽ tiếp tục được kế thừa, gìn giữ và phát huy trong ngôi nhà chung của Học viện ANND”, Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa chia sẻ.

Ban Giám hiệu và cán bộ Trường Cao đẳng ANND I chụp ảnh lưu niệm với các nhà giáo lão thành.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng ANND I cũng tin tưởng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên nhà trường sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp được các thế hệ dày công vun đắp; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, chủ động thích ứng và không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.