Trường Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Ảnh: NGỌC HÀ

Đây là những lĩnh vực gắn với nhu cầu nhân lực trong chuyển đổi số, phát triển kinh doanh và sáng tạo, đòi hỏi người lao động có chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng thích nghi với môi trường làm việc.

Với triết lý “học thật, làm thật, thi thật”, BTEC FPT triển khai chương trình đào tạo trong 2 năm, chú trọng gắn kiến thức chuyên môn với thực tiễn doanh nghiệp.

Sinh viên được tiếp cận các dự án thực tế hoặc mô phỏng theo yêu cầu của ngành nghề, qua đó rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng vận dụng kiến thức vào công việc.

Nhà trường vinh danh thủ khoa ngành thiết kế đồ họa. Ảnh: NGỌC HÀ

Sinh viên hoàn thành chương trình và đáp ứng đầy đủ điều kiện được cấp bằng BTEC HND Level 5 do Tổ chức Giáo dục Pearson của Vương quốc Anh cấp.

Văn bằng được công nhận tại hơn 100 quốc gia và hơn 700 trường đại học, tổ chức giáo dục trên thế giới, mở ra thêm cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp.

Tại buổi lễ, nhà trường vinh danh 3 thủ khoa đại diện cho 3 khối ngành đào tạo, ghi nhận thành tích học tập nổi bật của sinh viên trong khóa học; khen thưởng sinh viên có hoạt động phong trào xuất sắc.

Dịp này, các đối tác AUG Việt Nam và TMC Academy cũng dành nhiều suất học bổng cho sinh viên BTEC FPT tốt nghiệp đợt này.