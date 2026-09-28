Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết: Vấn đề phát sinh từ thực tiễn phải được xem xét, giải quyết kịp thời, bảo đảm chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Về phía lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin dự kiến về các nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sắp tới, trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri 3 xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tân Trào đã bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các ý kiến tập trung một số nội dung như: Đề nghị Trung ương nghiên cứu cơ chế về biên chế và cơ cấu vị trí việc làm phù hợp đối với cấp xã có quy mô dân số, diện tích, số lượng đơn vị sự nghiệp và khối lượng công việc lớn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau phân cấp, phân quyền; bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không gây quá tải cho cấp cơ sở.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xem xét, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai đối với một số nội dung về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; đề nghị tỉnh rà soát, ưu tiên nguồn lực phù hợp để cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông và công trình phòng, chống sạt lở trên địa bàn, trong đó cần kè một số tuyến ven bờ sông Phó Đáy, sửa chữa cầu treo Bình Yên...Cử tri cũng bày tỏ nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục đẩy mạnh quan tâm, phát triển hơn nữa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành liên quan đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những vấn đề cử tri nêu đã được tỉnh nhận diện, trong thời gian tới tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp để kiến nghị, đề xuất với Trung ương và cấp có thẩm quyền để có chủ trương phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Đối với nhu cầu phát triển hạ tầng, tỉnh sẽ ưu tiên, phân bổ nguồn lực phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đây là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ thông qua nhiều chủ trương, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, trong quá trình vận hành cần tiếp tục rà soát, đánh giá để hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là về phân cấp, phân quyền, biên chế, vị trí việc làm và nguồn lực cho cấp xã. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn phải được tổng hợp, xem xét, giải quyết kịp thời, bảo đảm chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cử tri xã Sơn Dương nêu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền; những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan chức năng, các ý kiến của cử tri là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh những chủ trương nhất quán của Trung ương trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, việc quan tâm nâng cao đời sống người dân về mọi mặt. Đồng thời đề nghị tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Cử tri xã Minh Thanh nêu ý kiến tại hội nghị.

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với người dân, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân trên địa bàn, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân để các chính sách được triển khai, thực hiện hiệu quả, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới...

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi các xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho người cao tuổi các xã.

Dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đại biểu đã trao 30 suất quà cho người cao tuổi tiêu biểu của 3 xã Minh Thanh, Sơn Dương và Tân Trào nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10. Đồng chí động viên các cụ mạnh khỏe, trường thọ, là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.