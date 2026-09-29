Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp xúc cử tri Tuyên Quang

Tại hội nghị, sau khi được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, cử tri các địa phương nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm là việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Cử tri đề nghị Trung ương nghiên cứu cơ chế về biên chế, cơ cấu vị trí việc làm phù hợp với những xã có quy mô dân số, diện tích, số lượng đơn vị sự nghiệp và khối lượng công việc lớn.

Theo kiến nghị, việc bố trí nhân lực cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau phân cấp, phân quyền, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải tại cơ sở.

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó lưu ý các chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh.

Về hạ tầng, cử tri đề nghị tỉnh rà soát, ưu tiên nguồn lực cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông và công trình phòng, chống sạt lở. Trong đó, cử tri kiến nghị quan tâm đầu tư kè một số tuyến ven sông Phó Đáy và sửa chữa cầu treo Bình Yên.

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang và các sở, ngành liên quan đã trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với những vấn đề cần có sự phối hợp hoặc vượt thẩm quyền, tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp để kiến nghị Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Quan tâm giải quyết kiến nghị, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cho rằng nhiều vấn đề được nêu xuất phát từ thực tiễn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Đối với lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị Tuyên Quang tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn còn khó khăn.

Cử tri xã Sơn Dương nêu ý kiến tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, cần quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, bảo đảm các chính sách được triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tổng hợp, phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu trao 30 suất quà tặng người cao tuổi tiêu biểu của 3 xã Minh Thanh, Sơn Dương và Tân Trào nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), động viên các cụ sống vui, sống khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy vai trò, là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho con cháu, thế hệ trẻ.