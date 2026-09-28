Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp xúc cử tri ở Tuyên Quang

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: MTTQ.

Dự hội nghị có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang: ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành. Ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang thông tin về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri các xã Sơn Dương, Minh Thanh và Tân Trào kiến nghị có cơ chế biên chế, vị trí việc làm phù hợp với những xã đông dân, địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn sau phân cấp, phân quyền.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MTTQ.

Cử tri cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang góp ý các quy định về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và đất có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh; đồng thời kiến nghị tỉnh ưu tiên nâng cấp giao thông, xây kè chống sạt lở ven sông Phó Đáy, sửa chữa cầu treo Bình Yên và tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MTTQ.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đây là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Đồng thời Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ thông qua nhiều chủ trương, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, trong quá trình vận hành cần tiếp tục rà soát, đánh giá để hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là về phân cấp, phân quyền, biên chế, vị trí việc làm và nguồn lực cho cấp xã. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn phải được tổng hợp, xem xét, giải quyết kịp thời, bảo đảm chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: MTTQ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu đã trao 30 suất quà cho người cao tuổi tiêu biểu của 3 xã Minh Thanh, Sơn Dương và Tân Trào nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi.