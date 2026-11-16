Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, chúc mừng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Tại buổi thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện với nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) từ năm 1976 đến 1987. Trong hơn 10 năm đảm nhiệm cương vị này, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là trong giai đoạn đất nước vừa thống nhất, còn nhiều khó khăn. Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, những đóng góp và kinh nghiệm quý báu của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhất là trong công tác đối ngoại và giáo dục, luôn có giá trị đối với các thế hệ hôm nay.

Thông tin về những kết quả trong phát triển giáo dục và đào tạo, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là việc nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới. Trong đó, việc triển khai xây dựng hơn 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và gia đình nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, chúc các đồng chí tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.