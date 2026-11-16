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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân

Chiều 16/11/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Báo Tin Tức TTXVN
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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết với cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết với cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết với cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết với cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm phòng truyền thống Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm phòng truyền thống Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quà lưu niệm chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quà lưu niệm chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đồng chí Ban Giám hiệu, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đồng chí Ban Giám hiệu, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-trinh-van-quyet-tham-chuc-mung-hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-post1403308.html