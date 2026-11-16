Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết với cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết với cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm phòng truyền thống Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quà lưu niệm chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đồng chí Ban Giám hiệu, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc