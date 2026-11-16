Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, chúc mừng GS.TS Nguyễn Thị Doan nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hoè; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và đoàn đại biểu chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - GS.TS Nguyễn Thị Doan. Ảnh: Thành Văn

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc GS.TS Nguyễn Thị Doan mạnh khỏe, nhiệt huyết, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài của đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao cống hiến của nhà giáo lão thành - GS.TS Nguyễn Thị Doan đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là những nỗ lực trong thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên cương vị Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ngành giáo dục và đào tạo phải vào cuộc một cách quyết liệt, trước hết là đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng của phát triển, giáo dục phải chuẩn bị được nguồn nhân lực có trình độ, năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới.

Muốn đáp ứng được yêu cầu đó, cần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời, xây dựng nền giáo dục chất lượng cao, có cơ chế trọng dụng nhân tài và phát huy tốt nhất tiềm năng, trí tuệ của con người Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn GS.TS Nguyễn Thị Doan tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết, truyền cảm hứng cho các thế hệ về sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài; góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.

GS.TS Nguyễn Thị Doan: Nghị quyết 71-NQ/TW mở ra thời kỳ phát triển mới cho giáo dục và đào tạo

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chia sẻ về vai trò của Nghị quyết 71 đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chia sẻ về những đóng góp trong công tác giáo dục đào tạo, khuyến học khuyến tài.

Cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi và động viên của đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, GS.TS Nguyễn Thị Doan khẳng định sẽ tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài của đất nước.

Chia sẻ về chặng đường công tác của mình, GS.TS Nguyễn Thị Doan cho biết đã có 54 năm gắn bó với ngành giáo dục và 10 năm tham gia công tác khuyến học.

Qua quá trình công tác, GS.TS Nguyễn Thị Doan nhận thấy Đảng và Nhà nước ngày càng dành sự quan tâm sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã nâng tầm vị trí của giáo dục ở tầm quốc gia, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc và tương lai đất nước.

Đây cũng là cơ hội quan trọng để ngành giáo dục tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đạt được kỳ vọng của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân.

Đánh giá về sự phối hợp giữa ngành giáo dục và Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên phối hợp với Hội. Hai bên đã cùng triển khai và sẽ tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu, hội thảo cấp Nhà nước và các hoạt động liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng tặng hoa nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan.

Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa tri ân nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan.

GS.TS Nguyễn Thị Doan đặc biệt trân trọng sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và công tác khuyến học. Sự động viên này là nguồn khích lệ để Giáo sư tiếp tục cống hiến, đồng hành cùng ngành giáo dục và Hội Khuyến học Việt Nam trong thời gian tới.

Giáo sư bày tỏ kỳ vọng ngành giáo dục tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chú trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của toàn ngành, qua đó tạo nền tảng cho những bước phát triển mới của giáo dục và đào tạo.

Khuyến học, khuyến tài góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Những chia sẻ tại buổi gặp mặt cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa sự nghiệp giáo dục và đào tạo với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Học tập suốt đời không chỉ là mục tiêu của phong trào khuyến học mà còn là yêu cầu tất yếu để mỗi người dân nâng cao tri thức, kỹ năng, năng lực công nghệ, thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ.

Hội Khuyến học Việt Nam với vai trò được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thúc đẩy phong trào học tập trong nhân dân, Hội Khuyến học Việt Nam đang tiếp tục triển khai các mô hình học tập, khuyến khích tinh thần tự học, học thường xuyên, học tập suốt đời; gắn công tác khuyến học với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với GS.TS Nguyễn Thị Doan nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của một nhà giáo, nhà khoa học, nhà lãnh đạo có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục mà còn nhấn mạnh vai trò của giáo dục, đào tạo và học tập suốt đời đối với tương lai đất nước.

Đây cũng là động lực để Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần đưa tinh thần học tập suốt đời trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân, xây dựng xã hội học tập thực chất, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.